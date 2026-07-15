棒球原鄉嘉市KANO球場湧入逾6千球迷 味全龍逆轉兄弟象

棒球原鄉嘉義市再度燃起職棒熱潮，中華職棒2026年一軍例行賽昨晚移師嘉市KANO棒球場，中信兄弟首度以主場球隊身分迎戰味全龍，吸引大批球迷觀戰。嘉市體育場統計，全場共6669名球迷入場，加油聲、應援曲與啦啦隊熱力演出，球場洋溢濃厚職棒氛圍，展現嘉義「棒球原鄉」魅力。賽前開球儀式別具意義，市長黃敏惠受邀擔任開球嘉賓，與嘉義出身、中信育樂副董事長高英傑共同開球，象徵嘉市與職棒球團攜手合作，持續推廣棒球運動，延續KANO永不放棄棒球精神。

比賽精彩投手戰，雙方一路僵持，最終味全龍把握關鍵攻勢攻下2 分，以2比1逆轉擊敗中信兄弟，終止下半季4連敗及客場5連敗，完成對戰兄弟6連勝，拿下隊史第800勝，成為中華職棒史上第五支達成800勝里程碑的球隊。中信兄弟長年深耕雲嘉南，擁有廣大球迷支持，許多球迷都將嘉義視為兄弟象的重要主場，地主球迷對兄弟吞敗，難掩失望。不過，大批球迷湧入球場，帶動周邊餐飲、住宿及觀光消費，再次展現職棒賽事帶來的運動經濟效益。

值得一提的是，立棒球場過去曾遭市議員反映有球迷逃票。為此，球場管理單位此增設電子圍籬等防護設備，加強票務管理及出入口管制。整場賽事順利進行，未發現逃票情形，現場秩序良好，也讓球迷能安心享受比賽。

黃敏惠表示，嘉義是台灣棒球重要發源地，歡迎全國球迷走進嘉義KANO棒球場，感受棒球原鄉的熱情與歷史文化。市府將持續透過職棒賽事、基層棒球培育及各項體育活動，打造兼具歷史、人文與運動特色的棒球城市。高英傑分享，從小在嘉義接受三級棒球訓練，在這片土地累積紮實基礎，才能一步步成長。感謝嘉義球迷長年支持棒球，期盼更多職棒賽事回到嘉義舉辦，讓鄉親在家鄉就能欣賞高水準職業棒球。

中華職棒2026年一軍例行賽昨晚移師嘉市KANO棒球場，中信兄弟首度以主場球隊身分迎戰味全龍，吸引大批球迷觀戰。市長黃敏惠受邀擔任開球嘉賓，與嘉義出身、中信育樂副董事長高英傑共同開球，象徵嘉市與職棒球團攜手合作，持續推廣棒球運動。圖／嘉市府提供

中華職棒2026年一軍例行賽昨晚移師嘉市KANO棒球場，中信兄弟首度以主場球隊身分迎戰味全龍，吸引大批球迷觀戰。市長黃敏惠受邀擔任開球嘉賓，與嘉義出身、中信育樂副董事長高英傑共同開球，象徵嘉市與職棒球團攜手合作，持續推廣棒球運動。圖／嘉市府提供