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灰姑娘變身 台南關廟擁交通節點拚人口紅利蛻變

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路今舉行通車典禮，為地方發展帶來契機。記者謝進盛／攝影
陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路今舉行通車典禮，為地方發展帶來契機。記者謝進盛／攝影

隨著去年底陸軍砲兵訓練指揮部遷入，台南關廟發展現轉機；且鄰近沙崙科學城，有國道3號、台86交通節點，被視為能吸到人口紅利。民代喊話，關廟國中旁原第一公墓占地廿三公頃，緊鄰捷運藍線延伸線路廊，遷葬後打造為「關廟新市鎮」，市府表示，將提出都計變更方向。

關廟區人口約3.3萬人，在南關線發展上，長期遠落後鄰近歸仁、仁德區，砲訓部遷入，帶來的流動人口可望為在地挹注新商機，尤其，在大台南當前人口持續減少，更顯不易。

其實進一步檢視關廟區，坐擁國3關廟交流道與台86線交通節點，且現有平面路口，在未來台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號工程」已於去年4月通過環境部環評審查，可望改善關廟交流道長期塞車致命傷，跨出關鍵一大步，為未來發展添利多。

且關廟市區緊鄰沙崙綠能科學城，距離高鐵台南站約僅10分鐘車程，隨著未來南科四期預計投入逾1200億元開發，長期遭忽略潛在發展的關廟區，也可望複製南科外溢模式受惠。

市議員郭鴻儀也認為關廟區發展深具潛力。他表示，砲訓部隊進駐關廟，地方就業、商機活絡、道路與公共設施升級，都將因這3000人而改變，關廟以往被視為邊陲，可望帶動發展。

另關廟第一公墓緊鄰捷運藍線延伸線路廊及關廟國中，具備推動TOD（運輸導向開發）模式條件。

他建議，市府啟動都市計畫變更，將此區打造成關廟新市鎮，目前辦理遷葬作業中，目前為第五期，後續還有六、七期，未來捷運藍線延伸線通車後，關廟真的會大蛻變。

陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路今舉行通車典禮，為地方發展帶來契機。記者謝進盛／攝影
陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路今舉行通車典禮，為地方發展帶來契機。記者謝進盛／攝影

台南

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