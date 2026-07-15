3千名官兵進駐、遷葬終邁步 台南關廟有望蛻變發展新市鎮

台南關廟區本身是國道三號、省道台八六線交通節點，隨著去年底砲兵訓練指揮部遷入，且鄰近正大幅發展的歸仁區沙崙智慧綠能科學城，被視為能吸到人口紅利。議員要求，關廟國中旁原第一公墓占地廿三公頃，應加速遷葬打造為「關廟新市鎮」；市府表示，將提出都市計畫變更方向。

關廟人口約三點三萬人，在「南關線」發展上長期遠落後一旁歸仁、仁德區，當前大台南人口也持續減少，砲校遷入，帶來的流動人口可望為在地挹注新商機，且關廟市區距離高鐵台南站約僅十分鐘車程，地方樂觀認為，隨著未來南科四期預計投入逾一千兩百億元開發，長期遭忽略發展潛力的關廟區，也能複製南科外溢模式受惠。

另外，台八六線跨越台十九甲線系統銜接國三工程已於去年四月通過環境部環評審查，可望改善國道三號關廟交流道長期塞車致命傷，是未來發展利多。

市議員郭鴻儀也認為關廟區發展深具潛力，他表示，關廟以往被視為邊陲，砲校進駐，帶動地方就業、商機活絡、道路與公共設施升級，關廟有望因這三千名官兵而改變。

關廟第一公墓討論遷葬多年，郭鴻儀說，該處緊鄰關廟國中、捷運藍線延伸線路廊，具備推動ＴＯＤ（運輸導向開發）模式條件，正辦理遷葬作業，建議市府啟動都市計畫變更，將此區打造成關廟新市鎮，以配合未來捷運藍線延伸線通車，屆時關廟真的會大蛻變。