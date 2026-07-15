台南關廟砲校湯山營區第三聯絡道通車 將設YouBike站補強機能

陸軍砲兵訓練指揮部遷至台南關廟湯山營區，帶動千名官兵進駐，但營區距鬧區不近，市府接連開闢兩條道路，第三條聯外道路擴建案歷經三年施工昨通車，但議員認為，大眾運輸仍不足，行經營區大門的公車為固定班次，恐難以顧及官兵統一時間休假的人潮，也盼設YouBike站補強機能。

針對設YouBike站，交通局回應，已獲軍方同意，可望加速作業，最慢今年九月前完成。

工務局表示，第三條聯外道路擴建長度約二點九公里，為營區北側通往省道台十九甲線重要聯絡道路；另外，同步改善場區連絡道Ａ段，包括砲校（砲訓部）與夕陽峰陣地、三處訓練場區之間約四點九公里，兩項工程都將原約三公尺的路寬闢為八公尺，合計完成長約七點八公里，總經費約六點一七億元。

市長黃偉哲、副市長趙卿惠、湯山營區指揮官李韋德少將等人出席通車典禮，黃偉哲說，第三條聯外道路完善營區聯外交通網絡，提升部隊調度及訓練運輸效率，也同步強化農產運輸機能，為關廟地區發展注入新動能。在地埤頭里長許文進說，道路拓寬前後真的讓居民有感「差很多」。

市府說，營區同步新增公車紅十五線「關廟轉運站–湯山營區」路線，可透過關廟轉運站再轉乘紅幹線前往市區，或搭乘紅十線前往永康奇美醫院、紅十四線往返高鐵台南站，大幅提升區域交通便利性。

「YouBike設站更迫切需要」，市議員陳皇宇說，現有公車班次少，且營區每梯次受訓學員約四百人以上，先前接獲學員反映、以及關廟夜市攤商轉達相關意見，指出學員前往關廟市區多徒步往返，單程約三公里以上，由於每周一至周三晚間均有外出需求，今年初爭取於營區南側設置可容納八十八車柱公共自行車租賃站，近日已獲軍方同意，也會持續盤點關廟及歸仁區等熱點區域，因應學員實際需求。

市議員郭鴻儀也指出，YouBike的確最需要，會督促市府完成。

市府表示，砲校原永康校區將規畫為永康數位創意設計園區，在兼顧國防建設、市政發展及地方繁榮下，達成多方共贏目標。