「2026國際創新創業營隊」齊聚雲林 引爆青春腦力！

雲林縣政府為培育青年創新經營策略、激發新世代的創業潛能，即日起至16日在劍湖山渡假飯店舉辦號稱全台最燒腦的「國際創新創業營隊」，引爆青春腦力，也為雲林在地企業注入青春活水。

縣府勞動暨青年事務發展處副處長許木山、國家發展委員會中興新村活化專案辦公室副主任蘇玉守，以及本次受邀出題企業代表花囍烘焙坊負責人林秀玲、創樂子生活學苑執行長王毓琦、文化保溫瓶工作室執行長李依倪等多人共襄盛舉，齊心為這場展現青春活力的營隊揭開嶄新篇章。

雲林縣長張麗善表示，今年營隊陣容與規格再升級，本梯次61位「首次參與」的學員，象徵著有更多青年生力軍加入學習行列。透過大專學生鏈結企業出題的模式，讓青年學子在解題過程中，除了實際認識業界實況，也可以發揮青春創意突破過往的框架與思維，為雲林在地企業注入青春活水。

張麗善強調，青年是國家進步及發展的重要動力與希望，縣府自2022年起持續推動的「青年創業補助金」，至今已投入豐厚資源協助眾多青年在烘焙、文創、農業及傳統產業等領域成功創業。

今年縣府更持續擴大各項青年創業支持計畫，堅信青年創業不僅是個人發展的選擇，更是推動地方共好的契機。本次營隊在環境優美的古坑鄉劍湖山渡假飯店進行為期四天三夜的腦力激盪，就是希望提供青年最實戰、最全方位的加速培育空間。

勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，今年的國際創新創業營隊規模更勝以往，特別設定「地方創生」、「智慧農業」、「永續循環」三大中台灣關鍵發展方向為出題主軸。透過主辦方專業引導，企業拋出真實痛點、團隊跨界解題的方式，讓參與青年實際了解企業營運面臨的挑戰。

為求精準切合實戰需求，在重點培訓課程中，規劃了「設計思考與商業模式建立」、「數位行銷與影片製作」、「簡報製作與表達技巧訓練」等內容，邀請各領域專家擔任創業導師，並安排指標企業參訪與實作演練。

活動亦提出解題獎金制度，讓優異學員有機會至出題企業實習工讀機會；期待藉由國內外優秀青年學子的團隊合作，激盪出具備國際視野且能落地實踐的創新經營策略。

勞動暨青年事務發展處表示，未來縣政府會持續提供創業諮詢、延續營隊培育青年的精神，引導青年學子與企業合作，更搭配雲林縣政府提供的豐富創業資源，推動青年投入創新創業的行列，讓更多人「看見雲林」。

更多活動詳情，請搜尋雲林縣政府勞動暨青年事務發展處官方網站、加入官方Facebook、Instagram、Line@(@youthyunlin)帳號與雲青有GO站，張世忠歡迎各界朋友追蹤分享、踴躍參與更多精彩活動。

「國際創新創業營隊」引爆青春腦力，也為雲林在地企業注入青春活水。雲林縣政府／提供

今年國際創新創業營隊特別設定「地方創生」、「智慧農業」、「永續循環」三大主軸。雲林縣政府／提供