遊雲林抽百萬名車夯 上半年帶動消費破3億元今抽出上半年大獎

雲林縣政府推動「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動持續發酵，今年上半年已累計逾45萬筆發票登錄，消費金額突破3億元，較去年同期成長逾一倍。縣府今天直播抽出年中獎項，下半年還將加碼抽出精品家電、熱門機車及百萬名車等壓軸大獎，藉此吸引民眾到雲林旅遊消費。

雲林縣副縣長陳璧君今天直播抽出年中消費幸運得主，她表示，「與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」邁入第5年，今年自2月開放發票登錄以來，已累計45萬2978筆發票登錄，帶動消費金額突破3億元，較去年同期成長逾一倍，顯示活動已成功帶動觀光與消費，也感謝全國民眾以實際行動支持雲林。

陳璧君指出，在多元觀光活動與行銷策略帶動下，今年截至目前，雲林觀光旅遊人次已突破3300萬，創歷年新高。今年抽獎活動將一路舉辦到年底，獎項也將「月月升級」，除精品家電外，還有人氣機車及百萬名車等壓軸大獎，歡迎民眾把握機會，到雲林旅遊、消費並登錄發票，有機會把大獎帶回家。

台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，雲林觀光過去較少受到關注，但近年在縣府積極推動下成果顯著，不僅觀光人次穩居全台前段班，住宿率也持續提升，納入中央統計的觀光景點更由5處增加至9處，顯示雲林觀光能見度持續提高。

雲林縣不動產開發商業同業公會常務監事林文盛表示，今年持續與縣府合作推出「20鄉鎮加碼抽獎」，希望透過企業資源支持地方觀光，鼓勵遊客深入各鄉鎮旅遊消費，未來也將持續贊助超商禮券及熱門機車等抽獎活動。

文化觀光處長謝明璇表示，暑假旅遊旺季登場，縣府將接續推出海洋音樂祭、國際偶戲節、台灣咖啡節等大型活動，今年暑假期間，雲林縣觀光工廠也同步推出滿額贈禮、限定體驗及機票抽獎等優惠，讓遊客從住宿、購物、美食到體驗都能享有多重好康，持續帶動雲林觀光與消費成長。