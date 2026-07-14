北港武德宮文創商品掀收藏熱 今再推黑虎布偶悠遊卡

雲林縣北港武德宮近年推出許多文創商品，一上市便迅速完售，甚至成為熱門收藏品，武德宮今再攜手悠遊卡公司推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，將武德宮人氣文創「黑虎將軍」化身療癒布偶悠遊卡，盼藉此吸引更多年輕族群認識武德宮。

悠遊卡公司董事長林志盈今天在武德宮主委林安樂陪同下，為即將上市的聯名悠遊卡過爐加持，祈求武財公與黑虎將軍庇佑合作順利，也希望民眾使用悠遊卡時都能招財、守財、保平安。

武德宮近年持續將武財公、黑虎將軍等信仰元素融入文創商品，希望以更貼近現代生活的方式傳承宗教文化，主委林安樂表示，歷年推出的黑虎系列文創商品都深受信眾喜愛，不少商品一上市便迅速完售，成為熱門收藏品。

此次與悠遊卡公司合作推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，以布老虎為設計發想，採柔軟絨毛布偶造型，黑虎端坐懷抱金元寶，呈現「威中帶萌」的可愛形象，象徵守財納福、護佑平安。除延續黑虎將軍守護平安、招財守財的文化意涵，也希望藉由兼具療癒感與實用性的商品，吸引更多年輕族群認識武德宮。

林安樂表示，「守財黑虎布偶超級悠遊卡」將於15日開賣，除可透過北港武德宮官網及紀念品部購買外，全台7-ELEVEN也同步開放ibon預購。