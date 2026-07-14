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法國秋季沙龍會員陳明順 助弱勢家庭孩童學畫

中央社／ 嘉義縣14日電

取得法國秋季沙龍國際會員資格、畫公雞出名的嘉義畫家陳明順，在家鄉推廣兒童繪畫，每年免費提供1000份臨摹美術教材，獎勵弱勢孩童學畫，他說透過藝術能改變孩子的未來。

陳明順1964年出生於嘉義鄉下，就讀嘉義華商廣告設計科開啟對繪畫的興趣，求學期間在郭彬源、張碧寅等畫家的指導下，奠定紮實的西畫與素描基礎。

進入社會之後，陳明順依然保持對繪畫的熱愛。他告訴中央社記者，自2011年起，他開始參與國內各項美術比賽。2013年，有幸接受曾擔任法國大皇宮亞裔唯一評審畫家李元亨指導，自此開啟參與國際性藝術競賽的道路，並多次獲得獎項。

陳明順近年回到嘉義番路推廣繪畫，尤其著重在兒童繪畫的推廣，持續舉辦兒童繪畫戶外教學；他說兒童可以透過書法、雕塑與繪畫，培養觀察力、專注力、耐心與創造力，每年他都提供1000份臨摹美術教材供全台灣的鄰、里長，獎勵社區弱勢家庭孩童學習畫畫。

此外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰堤，對下游光復鄉造成嚴重水患、橋梁斷裂及人員傷亡。陳明順則創作「我的愛，花蓮日出」油畫捐出義賣，幫助災區重建，展現熱愛台灣的情懷。

陳明順在2016年取得法國獨立沙龍國際會員資格，2024年又取得法國秋季沙龍國際會員資格。由於童年時期家中曾經飼養雞隻，對畫公雞有著深厚的感情與認識。

法國 嘉義 中央社

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