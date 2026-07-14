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追思清代水患亡魂 7月20、21日重現口湖牽水車藏百年祭典

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會。記者陳雅玲／攝影
國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會。記者陳雅玲／攝影

國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會。今年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，活動今起陸續展開，最具代表性的挑飯擔、放水燈、牽水車藏（狀）及燒車藏（狀）等重要祭儀，將於7月20、21日舉行，追思1845年水患罹難先民。

「口湖牽水車藏（狀）」系列活動啟動記者會今在口湖鄉金湖萬善爺廟舉辦，由縣長張麗善主持，議長黃凱、立委張嘉郡、口湖鄉長李龍飛、縣議員黃文祥及蔡孟真，以及金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠、下寮仔萬善爺廟等保存團體代表共同出席，宣告年度祭典展開。

張麗善表示，1845年清道光25年間，口湖、四湖一帶遭逢嚴重水患，造成數千人罹難，地方居民為撫慰亡靈、追思先民，逐漸形成延續181年的牽水車藏（狀）祭典，包含挑飯擔、放水燈、排車藏、牽車藏、倒車藏、燒車藏、追思會及萬人塚點燈等重要科儀，成為全台極具代表性的水難祭儀，也是國家指定重要民俗。

張麗善說，近年極端氣候愈趨明顯，縣府持續與中央合作推動治水工程，強化防洪建設，希望降低天然災害對居民生命財產的衝擊；另一方面，也感謝保存團體及眾多志工長年投入，讓珍貴的無形文化資產得以世代傳承。

文化觀光處長謝明璇表示，金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟管理委員會去年登錄為「口湖牽水車藏（狀）」保存者，持續推動保存維護工作。今年除祭典外，也規畫歷史文化展覽、青年挑飯擔體驗、糊車藏工藝體驗、文化桌遊、導覽人才培訓及祭典雙語導覽等系列活動，希望吸引更多年輕世代認識地方文化，深化文化傳承。

金湖萬善爺廟主任委員吳水源表示，今年系列活動將依循古禮，自農曆6月1日至9日依序辦理豎燈篙、梁皇寶懺、三朝道教科儀、放水燈、牽水車藏（狀）及燒車藏（狀）等重要祭儀，歡迎全國民眾前來金湖、蚶寮及下寮，親身感受百年民俗文化的莊嚴與感動。

國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會，今年除祭典外，也規畫歷史文化展覽、青年挑飯擔體驗、糊車藏工藝體驗、文化桌遊、導覽人才培訓及祭典雙語導覽等系列活動。記者陳雅玲／攝影
國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會，今年除祭典外，也規畫歷史文化展覽、青年挑飯擔體驗、糊車藏工藝體驗、文化桌遊、導覽人才培訓及祭典雙語導覽等系列活動。記者陳雅玲／攝影

國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會，今年除祭典外，也規畫歷史文化展覽、青年挑飯擔體驗、糊車藏工藝體驗、文化桌遊、導覽人才培訓及祭典雙語導覽等系列活動。記者陳雅玲／攝影
國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入181周年，雲林縣政府今廟舉辦系列活動啟動記者會，今年除祭典外，也規畫歷史文化展覽、青年挑飯擔體驗、糊車藏工藝體驗、文化桌遊、導覽人才培訓及祭典雙語導覽等系列活動。記者陳雅玲／攝影

黃凱 口湖鄉 張麗善

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