山口縣議員島田教明獲頒台南榮譽市民 台南芒果甜進山口校園

長年推動台南市與日本山口縣交流的山口縣議會議員島田教明，今天獲台南市政府頒授「台南市榮譽市民」證書。市長黃偉哲表示，島田多年來積極促成台日交流，不僅協助台南與山口縣締結交流協定，更在台南遭逢風災時伸出援手，對台日友好及城市外交貢獻卓著，獲頒榮譽市民可說實至名歸。

黃偉哲今天在市政會議中頒發榮譽市民證書，表示很榮幸代表台南市180多萬市民向島田教明表達最高敬意，也感謝他多年來持續為台南與山口縣搭起交流橋梁。

黃偉哲指出，曾任山口縣議會副議長、現任日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長的島田教明，是促成台南市與山口縣於2023年7月簽署交流協定的重要推手，讓雙方交流由官方層面擴及民間，在教育、文化、觀光及產業等領域互動日益密切。

他表示，去年丹娜絲颱風重創台南後，島田第一時間發起募款，並親自率團來台捐贈善款、慰問災區，展現患難見真情，也讓台日友誼更加深厚。

黃偉哲說，期待未來在島田身為榮譽市民的支持下，持續深化台南與山口縣在觀光、教育、文化、體育及農特產品等各領域合作，讓雙方交流更上一層樓，並將這份跨國情誼傳承給下一代。

島田教明表示，自2019年接任由已故日本前首相安倍晉三倡議成立的「日台友好促進山口縣議會議員聯盟」會長以來，便持續推動山口縣與台南市交流，即使疫情期間，雙方往來也未曾中斷，合作領域更持續擴展，累積不少具體成果。

他說，此次獲頒台南市榮譽市民，不只是個人的榮耀，也是山口縣議會及全體縣民的榮耀，未來將持續促進雙方交流合作，為台日友好關係及共同發展貢獻心力。

島田也分享一段交流故事，提到黃偉哲上月致贈台南愛文芒果給山口縣防府市學童品嘗，深受孩子們喜愛。這次訪台，他特地帶來當時午餐活動照片及學童親手繪製的感謝卡，作為送給黃偉哲的禮物，也為頒贈儀式增添溫馨氣氛。

山口縣防府市的學童在學校午餐品嘗台南芒果的滋味。圖／台南市政府提供

山口縣防府市的學童在學校午餐品嘗台南芒果的滋味。圖／台南市政府提供