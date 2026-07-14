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百年運河見證百年好合 台南聯合婚禮首推遊船婚禮邀50隊新人
適逢台南運河通航100周年，台南市政府今年聯合婚禮將結合運河意象，於10月10日國慶日下午在運河畔札哈木原住民公園舉行，並首度安排新人搭乘運河遊船，象徵「百年好合、永結同心」。今年預計招募50對新人參與，其中台南市民40對、外縣市10對，7月20日中午12時起開放線上報名。
台南市長黃偉哲表示，今年適逢台南運河通航100周年，1926年開通的台南運河是全台第一條人工運河，承載城市發展與文化記憶，也象徵連結、包容與傳承。市府以「運河百年、百年好合」為主題舉辦聯合婚禮，希望讓新人在歷史與浪漫兼具的場域互許終身，在百年運河見證下展開人生新篇章。
今年婚禮最大特色是加入運河遊船儀式，全體新人將搭船航行台南運河，以航向幸福為寓意，為婚禮增添不同以往的浪漫體驗，也呼應運河百年紀念意義。
黃偉哲指出，市府每年舉辦聯合婚禮，希望鼓勵更多新人選擇在台南完成人生大事。凡錄取的新人除可獲贈「台南祝福結婚賀禮」，包含行李箱等多項實用禮品，婚禮當天還將抽出多項家電好禮，祝福新人幸福成家。
民政局長李芳林表示，今年採全程線上報名，7月20日中午12時起受理，預計招收50對新人。其中，只要新人雙方有一方設籍台南，或在台南就學、就業、生活並可提出相關證明，且已於2026年完成結婚登記者，都符合報名資格。
民政局表示，今年聯合婚禮選在雙十國慶舉行，不僅象徵「十全十美」，更結合運河百年歷史意義，邀請新人共同在百年運河畔許下幸福誓言，留下別具紀念價值的結婚回憶。
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