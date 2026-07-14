台南將軍吼第二天卡司曝光！黃偉晉領軍5組藝人 還有壓軸女神

台南市「2026台南夏日音樂節－將軍吼」將於8月1、2日在將軍漁港登場，市府今天公布第二天5組演出卡司，包括黃偉晉、南西肯恩、公館青少年、王艷薇及Ponay卜耐，市長黃偉哲並預告，壓軸重量級女神卡司將於近日公布。

觀旅局表示，今年將軍吼邁入第15屆，8月1日以「鯤鯓大團拜」為主題，已公布美秀集團、ARKis、163braces、粗大Band、C.Holly及PALLAS帕拉斯等藝人；8月2日則以「將軍鬥鬧熱」為主題，邀請黃偉晉、南西肯恩、公館青少年、王艷薇及Ponay卜耐接力演出，流行、搖滾及原民音樂一次滿足。

黃偉哲表示，今年將軍吼集結人氣樂團、實力歌手及新生代藝人，今天再公布第二天卡司，另有重量級壓軸女神尚未曝光，近期將正式揭曉，為活動掀起最高潮。

首次登上將軍吼舞台的黃偉晉表示，早就聽聞將軍吼現場氣氛熱烈，很期待在海港邊吹著晚風與歌迷見面，也透露今年有機會帶來新作品；公館青少年則說，去年因天候因素無法演出，今年終於如願登台，除演唱人氣歌曲，也將加入平時串流平台聽不到的樂器演出內容。

觀旅局指出，活動現場除音樂演出外，還有美食市集、胖卡餐車、將軍漁港夕陽及煙火秀；兩天活動也將透過LINE TV、三立YouTube、Vidol TV、市長及台南旅遊臉書等平台同步直播。

此外，今年與可樂旅遊、KLOOK、ibon及在地業者合作推出套裝遊程、自由行及接駁方案，參加指定遊程可獲限量VIP搖滾區票券，相關資訊可至台南旅遊官網及臉書查詢。