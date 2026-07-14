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「葫盧埤玩埤一下」 百元暢玩香蕉船、海戰車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市政府觀光旅遊局推出的「2026葫蘆埤玩埤一下」超值消暑親水體驗，即將在7月25日、26日及8月1日、2日在官田葫蘆埤自然公園登場！今年延續親水主軸推出風翼、香蕉船、海戰車、SUP、獨木舟等多元水域體驗，其中香蕉船及海戰車每人只要100元，CP值超高！各種水上項目限額報名中，歡迎大小朋友都來輕鬆享受夏日玩水樂趣。

臺南市長黃偉哲表示，市府持續推動水域遊憩與景區觀光，希望透過安全、多元的親水活動，讓民眾暑假除了消暑放鬆，也能走進自然、認識臺南不同景區的旅遊魅力，歡迎大家安排一趟結合玩水、賞鳥、菱角生態與美食的夏日小旅行。

觀光旅遊局長林國華表示，本次活動價格十分親民，尤其香蕉船、海戰車等水上項目，只要百元就可以參加，是最超值的水域活動體驗，此外，今年也在葫蘆埤首次推出風翼體驗，以及民眾常見的SUP及獨木舟，由專業教練帶領，初學者也能安心參與；除了水域體驗，現場還規劃大型免費戲水氣墊，搭配水陸闖關、市集及精彩舞台表演，闖關成功還可獲得活動紀念品及抽獎資格，活動期間市集消費滿百也可參與抽獎，有機會抽中Apple iPad等好禮，讓民眾開心從早玩到晚。

此外，暑假首波親水活動將於7月18日至19日在鹽水月津港親水公園登場，推出獨木舟、SUP及家庭式龍舟板等體驗，邀請民眾提前感受暑假玩水樂趣，再接續到葫蘆埤體驗更多元的水陸活動，規劃一趟豐富的臺南夏日親水之旅。

聚傳媒

獨木舟 市集 臺南

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