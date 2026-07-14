2026桃喜親子藝術節7/25登場

照片取自嘉義市政府

「2026桃喜親子藝術節」將於7月25日至8月9日熱鬧登場，規劃連續三個週末都有精彩藝文活動，內容涵蓋本市傑出演藝團隊特色店家交流演出、朱宗慶打擊樂團2《擊樂嘉年華》、青少年音樂公演計畫，以及音樂演奏、小丑魔術秀、舞蹈肢體開發、樂器體驗、音樂賓果同樂會、市集等多元藝文活動，邀請全國大小朋友一起走進嘉義，感受藝術陪伴的夏日時光。

黃敏惠市長表示，嘉義市是一座充滿文化底蘊與藝術能量的城市，市府長期推動「全齡共享、世代宜居」的施政理念，積極營造親子友善環境，並透過多元藝文活動深化藝術教育與文化扎根。今年首辦的「桃喜親子藝術節」結合表演藝術、音樂、美學體驗及親子互動，希望讓孩子在遊戲中接觸藝術、在體驗中培養美感，也讓家長陪伴孩子共同創造珍貴回憶，進一步展現嘉義市全齡共享、幸福永續的城市魅力，歡迎全國民眾暑假一起來嘉義感受藝術、享受親子共遊的美好時光。

今年活動率先由本市傑出演藝團隊走入特色店家演出揭開序幕。首場由嘉頌重奏團「嘉頌擊樂」於7月25日下午2時30分，在昭和十八J18－原嘉義市史蹟資料館演出《親子說書劇場》，結合故事劇場、現場擊樂演奏與親子互動體驗，透過豐富的聲音設計與生動的故事情節，引領親子觀眾一同展開充滿想像力的音樂旅程。第二場則由嘉義市管樂團「長笛重奏團」於7月26日下午2時30分，在嘉義市立美術館－昭和J11推出《樂器探險隊－桃喜音樂尋寶趣》，透過長笛重奏演出、樂器導覽及互動體驗，引導孩子認識管樂世界，在輕鬆有趣的氛圍中開啟藝術探索之旅。

備受大小朋友喜愛的「朱宗慶打擊樂團2」，將於7月26日下午3時在嘉義市政府文化局音樂廳帶來《擊樂嘉年華》。演出結合人氣角色「豆莢寶寶」，帶領觀眾展開一場以打擊樂開啟奇幻的冒險之旅，以耳熟能詳的樂曲及豐富互動橋段，邀請大小朋友一起拍手、唱跳、律動，在熱情節奏中感受打擊樂的魅力與歡樂。

此外，「2026桃喜親子藝術節－青少年音樂公演計畫音樂會」將於8月2日下午2時30分於嘉義市政府文化局音樂廳登場。活動特別於暑假期間提供青少年展演舞台，鼓勵學生透過公開演出累積舞台經驗、豐富學習歷程，並促進地方音樂教育與表演藝術發展，持續深化嘉義市「音樂之都」的城市品牌。今年共有來自雲林縣、嘉義縣、嘉義市及臺南市等四縣市共9組優秀青少年團隊參與，包括北興銅管五重奏、北興單簧管重奏團、南風新語－弦外之韻、聲耕薩克斯風三重奏、興奮到模糊、Let's口琴四重奏Let's Harmonica Quartet、嘉義響飛直笛合奏團、海口鳥烏克及鼓動風潮等，在各位指導老師帶領下展現精湛演奏技巧，帶來一場青春洋溢的音樂盛宴。

8月9日活動將迎來藝術節最高潮，自上午9時起於嘉義市政府文化局音樂廳周邊安排一系列親子嘉年華活動，包括特色市集、行動書車、小丑呀咪魔術秀、嘉頌銅管五重奏、烏克麗麗樂器體驗、舞蹈肢體開發體驗及金喇叭銅管樂團《音樂賓果同樂會》等精彩節目，讓大小朋友從早玩到晚。

嘉義市政府文化局謝育哲局長表示，文化局持續推動親子友善城市及藝術扎根政策，希望透過藝術節打造兼具教育性、趣味性與互動性的藝文平台，結合表演藝術、藝術體驗及親子互動活動，讓孩子從小親近藝術，也讓家長在陪伴中共享美好回憶，展現嘉義市多元藝文實力與文化魅力，希望透過多元且富有創意的藝文活動，讓藝術走入生活、走近家庭，打造屬於嘉義市最具特色的夏日親子藝術品牌。

8月2日《青少年音樂公演計畫音樂會》、8月9日嘉頌銅管五重奏《銅話故事好好聽》及金喇叭銅管樂團《音樂賓果同樂會》三場演出，自7月16日起開放實體及線上索票。8月9日四季．紅烏克麗麗樂團《烏克麗麗體驗》及首席舞集《歡樂+1同樂會》兩場工作坊，也將於7月16日起開放線上報名，歡迎親子踴躍參與。

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