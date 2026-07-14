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嘉義市博愛陸橋20日起2階段夜間全線封閉 用路人請改道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
配合嘉義市區鐵路高架化工程施工，博愛陸橋20日至23日，以及27日至28日，每日晚間9時至翌日上午6時實施全線封閉，進行跨越博愛陸橋鐵路高架橋預鑄護欄吊裝作業。市府交通處提醒，施工期間請用路人提前改道，配合現場交通管制措施。圖／嘉市府提供
配合嘉義市區鐵路高架化工程施工，博愛陸橋20日至23日，以及27日至28日，每日晚間9時至翌日上午6時實施全線封閉，進行跨越博愛陸橋鐵路高架橋預鑄護欄吊裝作業。市府交通處提醒，施工期間請用路人提前改道，配合現場交通管制措施。圖／嘉市府提供

配合嘉義市區鐵路高架化工程施工，博愛陸橋20日至23日，以及27日至28日，每日晚間9時至翌日上午6時實施全線封閉，進行跨越博愛陸橋鐵路高架橋預鑄護欄吊裝作業。市政府交通處提醒，施工期間請用路人提前改道，並配合現場交通管制措施，以維護施工及行車安全。

交通處表示，此次夜間封閉措施是配合鐵路高架化工程的重要施工節點，考量吊裝作業具有一定施工風險，為確保施工人員及用路人安全，施工時段將全面封閉博愛陸橋，請民眾避免於封閉期間行經該路段。

交通處指出，博愛陸橋目前仍維持全時段限高4.6公尺措施。由於施工期間高架橋橋梁模組拆除後，橋梁底部淨高為4.6公尺，凡車高超過4.6公尺的大型車輛，應提前改行北興陸橋、文化路地下道等替代路線，以免影響通行及施工安全。

此外，20日至23日，以及27日至28日，每日晚間9時至隔日上午6時，博愛陸橋將全線封閉，市府將於現場設置交通導引標誌，並由義交協助交通疏導，提醒駕駛人依照現場指揮行駛，提前規劃替代路線，避免因施工封閉影響行程。

交通處呼籲，鐵路高架化是嘉義市重大交通建設，施工期間難免對交通造成影響，請用路人配合相關交維措施，尤其大型車輛務必留意限高規定並提早改道，共同維護施工安全及交通順暢，也感謝市民體諒與支持，共同推動交通建設順利完成。

鐵路高架化 高架橋 嘉義

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