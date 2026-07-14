移除入侵小花蔓澤蘭賺外快 嘉縣：趁未開花避免擴衍

防堵外來入侵植物擴散，林業保育署嘉義分署辦理115年度小花蔓澤蘭收購計畫，即起至12月18日止，每公斤收購價新台幣5元，嘉義縣農業處籲請民眾踴躍參與移除賺外快。

農業處農林作物科長李秋瑩今天告訴中央社記者，小花蔓澤蘭持續危害林地、農地，呼籲民眾在8、9月前小花蔓澤蘭尚未開花結果之際，趕快移除，避免它擴大繁衍。

李秋瑩說，林保署嘉義分署辦理115年度小花蔓澤蘭收購計畫，收購期間自今年2月23日起至115年12月18日止，每公斤收購價格為5元，一般人都可參與賺外快。

李秋瑩指出，凡自然人或內政部登記有案之社區發展協會，備妥以大型塑膠袋盛裝之小花蔓澤蘭或香澤蘭植物體，並攜帶身分證明文件至林保署嘉義分署指定工作站填具申請書及領據，即可辦理收購。

收購時間每週星期一、三、五上午9時至12時、下午1時至4時，可至林保署嘉義分署玉井工作站、觸口工作站及關子嶺工作站辦理收購，民眾可依所在地或交通便利性，就近選擇工作站辦理。

農業處表示，清除小花蔓澤蘭建議以手工拔除根部，避免以割草機處理而造成植物體擴散並蔓延；希望民眾一起來降低外來入侵植物蔓延，維護森林資源、生態環境及農業永續發展。