台南運動健康護照升級 新增50多處踩點集章抽Garmin手環

台南市政府推動「台南運動健康護照計畫」，今年擴大串聯全市運動場館、公園及健康步道，新增50多處運動據點，民眾只要下載JoiiSports App，透過GPS定位完成踩點集章，就有機會抽中Garmin智慧手環、LUHO前開式行李箱、專業超慢跑墊等多項好禮，鼓勵市民養成規律運動習慣。

市長黃偉哲表示，運動健康護照計畫結合科技與健康管理，除將全市運動場館、體育公園打造為科技運動場，也透過App串聯台南市衛生局「健康共照雲」平台，協助市民掌握健康數據，並加碼推出Apple Watch SE、TANITA智慧體組成計等抽獎獎品，提升民眾參與意願。

黃偉哲指出，計畫也攜手奇美運動強化中心合作，提供一對一私人教練課程及團體課程體驗，希望透過公私協力，打造更完善、多元的運動環境，讓市民在運動之餘也能獲得實質回饋。

體育局長王效文表示，今年健康護照App首度導入生成式AI技術，將健康管理從單純紀錄數據提升為智慧應用。民眾完成註冊後，可依年齡、體態及健康數據，獲得AI提供的個人化運動建議；也可透過拍照記錄每日餐點，由AI分析六大營養素並提供飲食建議，讓健康管理更便利。

體育局表示，民眾下載JoiiSports App完成註冊後，於活動專區加入「115年台南運動健康護照」，並將個人資料中的居住地設定為「台南市」，即可參與GPS踩點集章活動，後續也能報名「減重挑戰賽」及「揪你運動強化」等系列活動，在運動中累積健康，也有機會把多項好禮帶回家。