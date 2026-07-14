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台南52位模範父親名單出爐 99歲工程師、勇者爸爸譜寫動人父愛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
晶鑽爸爸郭坤榮(前排坐右1)全家福。圖／台南市社會局提供
晶鑽爸爸郭坤榮(前排坐右1)全家福。圖／台南市社會局提供

台南市今年模範父親表揚名單出爐，從陪伴身障孩子跨越學習與職場障礙，到白手起家不忘回饋族人，以及百歲工程師見證台灣電力發展，父親們用不同人生故事，寫下父愛與責任。

勇者爸爸林文豐與妻子育有一子一女，長子小緯2歲多時被診斷為重度聽力障礙。面對突如其來的考驗，夫妻倆沒有放棄，而是陪伴孩子配戴助聽器、接受口語訓練，並加入台南市聲暉協進會尋求支持。

為協助孩子融入校園，林文豐曾邀請助聽器公司到校宣導FM調頻系統與聽障溝通技巧，希望降低學習障礙。雖然小緯從幼兒園到大學都在一般學校就讀，但因課堂聽取不易，往往需花費比同學更多時間複習課業。

如今小緯已踏入職場，雖仍面臨溝通挑戰，但在主管協助與家人支持下逐漸站穩腳步。林文豐認為，陪伴孩子也是陪伴自己成長，他透過旅遊與家庭活動拓展孩子視野，並始終相信孩子能勇敢走出屬於自己的人生道路。

大樹爸爸黃怡仁與妻子在子女長大、生活穩定後，因不捨許多孩子缺乏照顧，決定投入寄養家庭服務。服務初期，寄養童因身體狀況不佳頻繁住院，面對高額醫療費用，黃怡仁一句「既然答應照顧，就要負起責任，錢再賺就有了，孩子更需要我們」，展現對孩子不離不棄的承擔。

投入寄養服務9年來，平日工作的他假日還兼任壘球裁判，盡管生活忙碌，仍把陪伴孩子放在重要位置，經常利用下班及假日時間帶孩子遊戲、出遊，讓寄養童感受家庭溫暖與安全感。耳濡目染下，兩個兒子也主動加入陪伴行列，讓愛與善良在家庭中延續。

原住民爸爸排灣族人潘新貴，人稱「三哥」，自幼家境清寒，年輕時獨自到都市打拚，憑藉對駕駛工作的熱愛，考取各類大型車輛駕照，長年投入重型運輸產業。

他與妻子從一台車開始創業，靠著勤奮與堅持逐步穩定經營事業，並秉持「再苦也不能苦孩子」的信念教育下一代。如今兩名兒子接棒投入運輸業，兩名女兒也創業經營美髮事業，各自在專業領域發展。

事業有成後，潘新貴始終不忘回饋族人，長年熱心參與原住民族社團及公益活動。每逢活動需要搬運器材或物資，他總是率先投入，甚至帶著家人一同支援，以實際行動凝聚部落情感，成為族人眼中的模範父親。

1927年出生的郭坤榮，畢業於台南一中前身台南二中，戰後獲遴選進入台灣電力公司台北工專分班培訓，成為首批台籍工程師之一。任職期間參與水庫興建、變電所管理及偏鄉送電等工作，服務25年後退休。

退休後，他與妻子共同創立照明事業，並與日本合作研發食品級藻類凝劑，展現持續創新的精神。1956年與妻子陳淑枝結婚至今逾一甲子，夫妻恩愛、家庭和樂，目前已擁有6名孫子女及5名曾孫子女。

郭坤榮培育出3名傑出子女。長子郭育良為台大醫學系特聘教授及日本產業醫科大學名譽教授，曾獲十大傑出青年等多項榮譽；長女郭乃文為成功大學醫學院行為醫學研究所名譽教授，曾獲師鐸獎及教育部卓越校長領導獎；次子郭育任則長年投入生態旅遊、國家公園及森林保育工作，曾兩度獲選林業及自然保育有功人士。

今年受表揚名單中，勇者爸爸7位，包括林健富、周琮勝、張玉泉、林文豐、楊昆達、陳和安及黃調宗；大樹爸爸3位，包括蔡錦文、黃怡仁及楊俊傑；原住民Ama3位，包括潘新貴、陳賜成及李玉峰。

晶鑽爸爸39位，分別為中西區郭坤榮、官田區王橫山、南區楊政山、鹽水區王應霖、北門區王建龍、新市區吳明哲、仁德區蔡宗顯、南化區雷秋煌、東山區邱舜鐘、麻豆區王柏祥、六甲區蔡福財、安平區吳煌進、楠西區方德元、白河區張田黨、將軍區李文達、北區楊義村、東區侯信崇、東區葉洋佐、下營區林天明、歸仁區張地金、左鎮區郭茂松、永康區陳添寶、永康區黃玉山、學甲區謝豐源、新營區邱文清、安定區楊銀賢、大內區楊春顯、新化區陳水木、玉井區林文敬、佳里區黃榮芳、後壁區張吉助、西港區游成鍳、柳營區黃振林、善化區胡阿賞、關廟區鄭添成、龍崎區余明春、安南區原清欽、七股區林泰及山上區李榮南。

為感謝辛勞付出的父親，市長黃偉哲8月2日上午在民治市政中心南瀛堂，頒獎給52位卓越的父親代表，祝福超級爸爸們父親節快樂！

勇者爸爸林文豐(左2)全家福。圖／台南市社會局提供
勇者爸爸林文豐(左2)全家福。圖／台南市社會局提供

原住民爸爸潘新貴(後排左2)全家福。圖／台南市社會局提供
原住民爸爸潘新貴(後排左2)全家福。圖／台南市社會局提供

大樹爸爸黃怡仁(右1)全家福。圖／台南市社會局提供
大樹爸爸黃怡仁(右1)全家福。圖／台南市社會局提供

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