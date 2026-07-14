砲訓部台南關廟營區添聯外道 路網強化農產運輸機能

台南市府代辦陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第3條聯外道工程完成，提升部隊調度及訓練效率，並強化農產運輸機能，市府同步新增公車紅15線通行，完善營區聯外交通路網。

市長黃偉哲今天出席「關廟湯山營區第3條聯外道路及場區連絡道A段擴、整建工程」通車典禮致詞表示，陸軍砲兵訓練指揮部自去年底由永康遷建至關廟，至今相關建設陸續到位，今日通車的第3條聯外道路A段，全長2.9公里，總經費約新台幣6.17億元。

黃偉哲表示，砲訓部遷建是地方長年期待重要建設，新營區擁有更完善訓練空間與現代化設施，可提供官兵及學員更優質訓練與教學環境，市府在遷建過程中，積極配合國防部辦理土地重劃及相關作業，並在中央及國防部支持下，將聯外道路工程納入整體開發規劃。

他說，由軍方全額補助經費推動3條聯外道路開闢，除提升營區對外交通便利性，也有助地方農產物資運輸及居民通行，市府未來將持續與軍方合作，完善周邊交通及基礎建設，兼顧國防需求與地方發展。

台南市政府工務局提供資料指出，繼民國108年完成營區南側寬20公尺及東南側寬10公尺聯外道路，此次完工的第3條聯外道路連接營區北側與台19甲線，場區連絡道A段則改善營區與夕陽峰陣地及3處訓練場區間約4.9公里路段，兩項工程合計完成約7.8公里、寬8公尺道路建設，自112年4月開工，今年4月底提前完工，今天正式通車。

台南市政府指出，配合道路通車同步新增公車紅15線「關廟轉運站－湯山營區」路線，串聯湯山營區與周邊社區，可於關廟轉運站轉乘紅幹線前往台南市區，或搭乘紅10線前往永康奇美醫院、紅14線往返高鐵台南站，提升區域公共運輸便利性。