嘉縣八掌溪伏流水計畫取消 蔡易餘指地方誤解卡關、義竹鄉長反駁

農業部2年前核定補助嘉義縣義竹鄉八掌溪伏流水養殖區淡水供應計畫，地方反對取消，隨著年底縣長及義竹鄉長選戰升溫，這項重大水資源計畫成為政治攻防議題，民進黨縣長參選人、立委蔡易餘與義竹鄉長黃政傑隔空交鋒。

縣府漁業科說，2年前爭取農業部漁業署核定補助3.5億元，推動八掌溪伏流水工程，利用河川高灘地伏流水，提供義竹鄉淡水養殖，初期完成2口試驗井施工，因地方反對取消計畫，預算轉移他縣市執行。蔡易餘日前帶民進黨義竹鄉長參選人翁雲，上網路政論節目，針對八掌溪伏流水養殖區淡水供應計畫取消，蔡易餘有感而發認為，問題並非中央沒有預算，而是地方溝通不足，加上部分政治人物放大疑慮，導致居民誤解工程內容，最後讓已爭取到的建設遭到擱置。

他表示，嘉義未來將迎接科學園區、台積電及無人機產業發展，產業、民生及農業用水需求都將增加，水資源必須提前布局，而非等到缺水才補救。他指出，伏流水是儲存在河床砂礫層中水源，透過集水設施取水，與抽取深層地下水不同，目的正是降低地下水超抽、減少地層下陷風險，但地方卻出現「伏流水會造成地層下陷」的說法，引發居民疑慮與抗爭，最終使計畫無法推動。

蔡易餘說，未來縣府推動重大建設，應與鄉鎮市公所共同深入地方說明，完整向居民解釋工程目的、風險及配套措施，避免專業政策因政治對立而遭到扭曲，影響地方發展。不過，義竹鄉長黃政傑透過臉書發文反駁，蔡易餘將養殖用水計畫與台積電、高科技產業連結，是「移花接木」。黃政傑指出，該計畫本

質上是提供沿海養殖業農業用水，與台積電或科學園區用水毫無關聯，不應將地方反對工程解讀為阻礙科技發展。

他質疑，義竹全境屬土壤液化高潛勢區，縣府未事先通知地方村長便先行開挖2口試驗井，直到規畫擴大設置17口井才開說明會；鄉公所要求邀請地質專家向居民說明，縣府僅安排漁業單位及承包商出席，未能有效回應地方疑慮，才是民意反彈主因。黃政傑強調，當初反對工程不僅有地方村長，也包括具有民進黨背景的地方人士，並非單純政黨對立。

他呼籲蔡易餘正視地方真實聲音，不要將居民的疑慮簡化為政治操作。此外，黃政傑也提到，攸關農漁民權益的地下水保育及既有水井申報納管政策，自2024年開說明會後迄今未有明確規畫，希望中央及立委積極關注基層用水問題，而非將焦點放在政治攻防。