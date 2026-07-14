快訊

鼎泰豐用到致癌油！「10款禮盒」急停售下架 開放消費者退費

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣八掌溪伏流水計畫取消 蔡易餘指地方誤解卡關、義竹鄉長反駁

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
義竹鄉長黃政傑透過臉書發文。圖／截自黃政傑臉書
義竹鄉長黃政傑透過臉書發文。圖／截自黃政傑臉書

農業部2年前核定補助嘉義縣義竹鄉八掌溪伏流水養殖區淡水供應計畫，地方反對取消，隨著年底縣長及義竹鄉長選戰升溫，這項重大水資源計畫成為政治攻防議題，民進黨縣長參選人、立委蔡易餘與義竹鄉長黃政傑隔空交鋒。

縣府漁業科說，2年前爭取農業部漁業署核定補助3.5億元，推動八掌溪伏流水工程，利用河川高灘地伏流水，提供義竹鄉淡水養殖，初期完成2口試驗井施工，因地方反對取消計畫，預算轉移他縣市執行。蔡易餘日前帶民進黨義竹鄉長參選人翁雲，上網路政論節目，針對八掌溪伏流水養殖區淡水供應計畫取消，蔡易餘有感而發認為，問題並非中央沒有預算，而是地方溝通不足，加上部分政治人物放大疑慮，導致居民誤解工程內容，最後讓已爭取到的建設遭到擱置。

他表示，嘉義未來將迎接科學園區、台積電及無人機產業發展，產業、民生及農業用水需求都將增加，水資源必須提前布局，而非等到缺水才補救。他指出，伏流水是儲存在河床砂礫層中水源，透過集水設施取水，與抽取深層地下水不同，目的正是降低地下水超抽、減少地層下陷風險，但地方卻出現「伏流水會造成地層下陷」的說法，引發居民疑慮與抗爭，最終使計畫無法推動。

蔡易餘說，未來縣府推動重大建設，應與鄉鎮市公所共同深入地方說明，完整向居民解釋工程目的、風險及配套措施，避免專業政策因政治對立而遭到扭曲，影響地方發展。不過，義竹鄉長黃政傑透過臉書發文反駁，蔡易餘將養殖用水計畫與台積電、高科技產業連結，是「移花接木」。黃政傑指出，該計畫本

質上是提供沿海養殖業農業用水，與台積電或科學園區用水毫無關聯，不應將地方反對工程解讀為阻礙科技發展。

他質疑，義竹全境屬土壤液化高潛勢區，縣府未事先通知地方村長便先行開挖2口試驗井，直到規畫擴大設置17口井才開說明會；鄉公所要求邀請地質專家向居民說明，縣府僅安排漁業單位及承包商出席，未能有效回應地方疑慮，才是民意反彈主因。黃政傑強調，當初反對工程不僅有地方村長，也包括具有民進黨背景的地方人士，並非單純政黨對立。

他呼籲蔡易餘正視地方真實聲音，不要將居民的疑慮簡化為政治操作。此外，黃政傑也提到，攸關農漁民權益的地下水保育及既有水井申報納管政策，自2024年開說明會後迄今未有明確規畫，希望中央及立委積極關注基層用水問題，而非將焦點放在政治攻防。

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘（右三）日前帶民進黨義竹鄉長參選人翁雲（右一）及太保市長參選人呂慧瑜（右二），上網路政論節目受訪。圖／截自翁雲臉書
民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘（右三）日前帶民進黨義竹鄉長參選人翁雲（右一）及太保市長參選人呂慧瑜（右二），上網路政論節目受訪。圖／截自翁雲臉書

蔡易餘 嘉義 黃政傑

延伸閱讀

台南城西掩埋場黑水爭議…漁民提SGS報告 環保局：釐清水體來源

桃園爭取漁港5.6億建設經費 漁業署：財劃法影響預算「將逐案協助」

【即時短評】楊文科卸司法包袱 天坑公安課題待解、選戰回歸治理能力

提防洪治水政策 賴瑞隆：打造與自然共存永續城市

相關新聞

遭酸作秀！台南里長參選人穿「高衩旗袍」撿垃圾 本人親回：穿著不是重點

台南市安平區國平里里長參選人胡晴柔近日因一段清理水溝的影片引發熱議。她在社群平台Threads分享打掃環境的影片，由於身穿一襲粉紫色高衩旗袍、手持垃圾夾清理路邊垃圾的造型，意外成為討論焦點，不少網友質疑是在「作秀」。

嘉縣八掌溪伏流水計畫取消 蔡易餘指地方誤解卡關、義竹鄉長反駁

農業部2年前核定補助嘉義縣義竹鄉八掌溪伏流水養殖區淡水供應計畫，地方反對取消，隨著年底縣長及義竹鄉長選戰升溫，這項重大水資源計畫成為政治攻防議題，民進黨縣長參選人、立委蔡易餘與義竹鄉長黃政傑隔空交鋒。

學者盼新選出嘉縣市長開放蘭潭朴子溪親水船艇活動 管理單位回應了

嘉市蘭潭風景優美，因水源保護管理限制，未開放船艇活動。中正大學教授、船艇運動愛好者林明傑投書，呼籲未來嘉縣市長應以更開放的思維活化蘭潭及嘉縣朴子溪，發展獨木舟、立式划槳（SUP）及小型帆船等低汙染水域運動，讓嘉義從「只能看水」邁向「安全親水」，打造兼具健康、觀光與教育的新亮點。

台大分院增蓋長照大樓 雲林拚長照 韓國瑜：我快用到

為推動住宿式長照提升高齡照護量能，雲林縣府與台大雲林分院昨舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會」，該大樓未來將提供約二百床住宿式長照服務，立法院長韓國瑜應邀到場，表明將全力協助，還打趣說「看我這個憔悴的樣子，很快就會需要了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。