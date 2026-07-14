遭酸作秀！台南里長參選人穿「高衩旗袍」撿垃圾 本人親回：穿著不是重點

台南市安平區國平里里長參選人胡晴柔近日因一段清理水溝的影片引發熱議。她在社群平台Threads分享打掃環境的影片，由於身穿一襲粉紫色高衩旗袍、手持垃圾夾清理路邊垃圾的造型，意外成為討論焦點，不少網友質疑是在「作秀」。

胡晴柔在Threads指出，有里民反映國平里水溝堵塞，憂心大雨時容易積淹水，她收到消息後便趕赴現場查看，並將問題通報相關單位，希望能及早處理，避免豪雨造成災情。

然而，影片曝光後，網友討論的焦點卻集中在她的穿著與拍攝方式。有人留言表示，「誰會穿旗袍撿垃圾還別麥克風」、「到底誰會颱風天穿旗袍去清垃圾」、「作秀咖」、「原來是網紅企劃？妳很成功！因為滿好笑的！幫妳推廣！黑紅也是紅 ！」。

也有人質疑「很明顯是擺拍」、「夾子剛買至少價格標籤撕一下，看起來就沒用過」，批評「不用再秀了，水溝堵塞是長期累積的問題，平時怎麼不清，一定要等颱風來才裝模作樣？」、「風那麼大穿旗袍去假裝夾樹葉是有什麼事嗎？有夠做作」、「可以認真在做事嗎？穿這樣到底在幹嘛，讓選民認識你是不是搞錯方向了」。

面對外界質疑，胡晴柔事後回應表示，因為第一支分享「水溝堵塞與淹水問題」的短影片，讓更多人認識她，也知道她將投入國平里里長選舉，感謝外界的關心與鼓勵。她說，其實該處地點早在兩週前就有里民反映曾發生淹水情形，她與團隊到場了解後，發現水溝確實有堵塞，因此立即向相關單位反映，希望能盡快改善。

至於外界好奇為何穿旗袍拍攝影片，胡晴柔坦言，確實是希望透過「旗袍系列」影片吸引民眾目光，接下來還會陸續推出另外兩支聚焦不同公共議題的影片，希望藉此提高大家對里鄰公共事務的重視與關注。胡晴柔表示，她最重要的目標仍是透過行動解決問題，未來也會持續走進國平里的每一個角落，傾聽里民心聲，關心與生活息息相關的各項大小事，「認真做事，是我的風格；關心里政，是我的堅持。」

針對不少人對她穿旗袍拍片有意見，胡晴柔認為，也因此讓原本可能被忽略的水溝問題受到更多關注。她強調，穿著不是重點，真正重要的是里民反映的問題是否獲得重視、是否有人願意解決。