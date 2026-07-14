學者盼新選出嘉縣市長開放蘭潭朴子溪親水船艇活動 管理單位回應了

嘉市蘭潭風景優美，因水源保護管理限制，未開放船艇活動。中正大學教授、船艇運動愛好者林明傑投書，呼籲未來嘉縣市長應以更開放的思維活化蘭潭及嘉縣朴子溪，發展獨木舟、立式划槳（SUP）及小型帆船等低汙染水域運動，讓嘉義從「只能看水」邁向「安全親水」，打造兼具健康、觀光與教育的新亮點。

林明傑表示，每次漫步蘭潭，看見平靜湖面，總覺得十分可惜。身為船艇運動愛好者，他曾赴美國波士頓考察期間體驗獨木舟活動，當地已發展成熟的水域遊憩模式，不僅提供不同天數的划船行程，也結合接駁、露營、裝備租借等完整配套，讓民眾能在自然環境放鬆身心。返台後，他投入推廣船艇運動，購買二手獨木舟、成立水域遊憩協會，並贊助民雄國中成立輕艇校隊，培育出亞洲盃冠軍選手。不過，他坦言，申請在蘭潭或河川辦理活動時，常因安全或水源保護因素遭駁回，認為「安全管理不等於全面禁止」。

他指出，日月潭同樣肩負飲用水源功能，仍透過劃設活動區域方式，兼顧水源保護與獨木舟、帆船、遊艇等水域活動，證明兩者並非不能兼容。中央2020年推動「向海致敬」政策，強調開放、透明、教育與責任，地方政府也應從過去的「禁止管理」，逐步轉向「風險管理」。

林明傑認為，蘭潭及朴子溪具備發展無動力、低汙染船艇運動的自然條件，不僅可促進全民運動、親子休閒，也有助培育基層船艇人才。目前民雄國中校隊僅能在新港大潭岳湖約200公尺水域訓練，長度不足，仍需前往日月潭集訓；若蘭潭能成為訓練基地，並結合鄰近中小學成立社團及校隊，將有助嘉義發展船艇運動文化。

他建議，縣市政府可先劃設安全水域，由學校及專業協會試辦免費體驗活動，同步建立水質監測、救生配置、教練資格、天候停航及保險制度，累積1至2年管理經驗後，再比照日月潭模式，逐步推動常態性付費船艇活動。

對此，朴子溪管理機關水利署第五河川分署表示，依河川管理辦法，河川原則上並未禁止從事休憩活動，但須符合水利法及相關規定，在不影響防洪安全、生態保育及參與者安全的前提下，向轄管河川分署提出申請，經審查核准後即可辦理。

水公司第五區管理處指出，蘭潭及仁義潭為嘉義重要飲用水源，相關管理依水庫蓄水範圍使用管理辦法辦理，申請人如有使用需求，可依規定提出申請，水公司將依程序轉送主管機關審查，是否核准仍須由主管機關依相關法令綜合評估。