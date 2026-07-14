台大分院增蓋長照大樓 雲林拚長照 韓國瑜：我快用到

為推動住宿式長照提升高齡照護量能，雲林縣府與台大雲林分院昨舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會」，該大樓未來將提供約二百床住宿式長照服務，立法院長韓國瑜應邀到場，表明將全力協助，還打趣說「看我這個憔悴的樣子，很快就會需要了」。

台大醫院雲林分院推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，經費來自企業捐款、院方自籌、政府補助共約廿六點四億元，縣府也與台大攜手推動銀光樂活園區。

台大雲林分院長馬惠明說明，園區將興建長照教學大樓，提供住宿式長照服務、立體停車場，並規畫門診醫療大樓，結合醫療、長照、復健及教學資源，打造醫療與長照整合示範基地，同時作為台大學士後護理學系教學與實習場域，培育在地護理及長照專業人才。

韓國瑜、縣長張麗善等人出席長照教學大樓說明會暨感恩會，韓國瑜說，雲林人才濟濟。很多國家台商會長都是雲林人，但雲林子弟因家鄉沒養分、沒資源，所以要到外地打拚，「往往只有一張單程車票，沒有回頭路」，而雲林有了台大，如今又建設國內最具規模的銀光樂活園區，讓老人家得以安養，年輕人無後顧之憂。

韓國瑜話鋒一轉笑說「看我這個憔悴的樣子，很快我就會需要長照教學大樓了」，所以地方有任何需求，讓他這位雲林女婿也有盡棉薄之力的機會。

張麗善指出，縣府歷經跨機關十七次以上協調及審議，協助完成基地調整、停車場土地無償撥用等，展現推動銀光樂活園區決心，未來持續與中央合作，早日完成。