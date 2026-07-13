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斗六傍晚急暴雨狂炸道路瞬間成河 雷電交加機車到處拋錨

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影／斗六傍晚急暴雨狂炸道路瞬間成河 雷電交加機車到處拋錨真嚇人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影
斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影

巴威強颱遠離並未造成雲林鄉鎮市區太大災情，沒想到今天傍晚卻暴雨，包括斗六古坑、林內等山區，突下暴雨又急又猛，市街瞬間積水成河，許多機車來不及躲雨，拋錨路中，居民叫苦，對巴威的「尾巴發威」感到可怕。

今天午後對流雲系發展旺盛，傍晚約五時許，雲林林內、斗六、古坑、莿桐、斗南等地陸續開始下起大雨，雨勢滂沱，居民說雨水像用倒的，又急又猛，市區多處路積水渲洩不及，淹水成河，其中包括斗六民生路、雲林路、西平路等市區多處道路積水盈尺，宛若河水湍急，林內市區中正路也積水至腳踝。

雲林山區今天下午4時許突然降起大雨，伴隨閃電打雷，天降暴雨加上轟隆雷聲響不停，雷雨交加，民眾說十分嚇人，據水利署統計，林內坪頂及古坑的時雨量一度都破百毫米，斗六也有70、80毫米，國家災害防救科技中心分別針對林內、莿桐、西螺、古坑等地發布一級淹水警戒。

斗六市區包括雲林路、民生路、西平路等市區道路在下午5點多都傳出淹水，由於正逢下班時間，許多汽、機車用路人冒著大雨在水中行車，更到處可見機車拋錨冒雨推車，直至晚間七時大雨才停緩，淹水也逐漸消退。

斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影
斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影

斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影
斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影

斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影
斗六市傍晚突然暴雨狂炸，市區許多道路瞬間淹水成河，機車到處拋錨。記者蔡維斌／攝影

斗六 巴威 古坑

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