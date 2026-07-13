歐盟處長訪嘉義 看好台灣非紅供應鏈與AI無人機

歐洲經貿辦事處處長谷力哲今天拜會嘉義縣政府，實地參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，肯定台灣發展非紅供應鏈及AI無人機的優勢。雙方聚焦無人機國際認證、供應鏈合作及售後服務布局，並探討台歐企業深化合作的可能性。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）今天拜會嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷等人，針對無人機產業布局、國際認證及台歐企業交流交換意見，隨後前往亞洲無人機AI創新應用研發中心，了解嘉義推動無人機產業聚落及研發成果。

亞創中心進駐業者向谷力哲介紹無人機及無人載具等研發成果。谷力哲表示，無人機在國防、商業及公共應用的重要性持續提升，台灣積極發展非紅供應鏈，並將人工智慧技術導入無人機應用，已成為台灣無人機產業的重要優勢。

谷力哲說，亞創中心結合製造、研發及政府資源，展現完整產業聚落特色。歐洲與台灣在無人機技術及供應鏈各具優勢，未來除了政府政策交流外，企業之間的直接合作、產品國際認證，以及售後服務體系建立，都是開拓全球市場的重要關鍵。

翁章梁表示，台灣無人機產業過去分散各地，嘉義近年積極打造產業聚落，其中亞創中心以研發為核心，民雄航太暨無人機產業園區則朝製造基地發展，希望透過產業群聚，提高技術、零組件及供應鏈交流效率。

他說，目前嘉義規畫串聯亞創中心、民雄航太暨無人機產業園區及水上機場中大型飛測場域，建立從研發、測試驗證到量產製造的一條龍發展模式，提升產業競爭力。

針對拓展海外市場，翁章梁也分享，各國對軍用、商用無人機的法規及認證制度不同，若能持續交換制度與市場資訊，可協助業者掌握國際需求；企業之間也可透過商會或產業平台，尋找技術合作、供應鏈整合及在地服務等合作機會。

他也提到，無人機銷售海外後，維修及技術支援同樣重要，台灣廠商難以在每個市場設置專責人員，因此必須與當地企業建立服務網絡，完善售後服務體系，提升國際競爭力。

雙方也就無人船、太空產業及低空經濟等新興議題交換意見。翁章梁表示，台灣四面環海，無人船已逐漸成為國防及產業應用的重要項目，低空經濟及衛星產業也是未來趨勢，嘉義將持續以無人機產業聚落為發展主軸，關注相關技術與產業發展。

嘉義打造無人機聚落，翁章梁與歐盟處長談全球布局。圖／嘉義縣政府提供

歐洲經貿辦事處處長訪亞創中心，嘉義無人機聚落受矚目。圖／嘉義縣政府提供

嘉義拚無人機國際市場，歐盟處長關注認證與售後服務圖／嘉義縣政府提供