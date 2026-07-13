台南城西掩埋場黑水爭議…漁民提SGS報告 環保局：釐清水體來源

台南城西垃圾掩埋場周邊6月20日驚傳疑似汙水外漏，引發鄰近養殖漁民憂心，地方養殖團體今與國民黨、民眾黨多名市議員參選人開記者會，質疑環保局初期僅公布「未檢出重金屬」，卻未說明氨氮、亞硝酸等關鍵水質數據，痛批市府未正視汙染疑慮，恐影響漁民生計。

對此，環保局長許仁澤回應強調，外界指稱的「黑水」現象並非掩埋場非法排放所致，而是周邊潮汐溝渠長期淤積、水體無法交換後的自然分解結果；為釐清汙水排放來源，已安排16日前往現勘，協助化解地方對養殖用水安全的疑慮。

民眾黨市議員參選人江明宗指出，漁民6月22日自行送SGS檢驗，結果顯示水中氨氮達26mg/L，亞硝酸更超標10倍，恐造成魚蝦死亡，環保局卻將「黑水」現象歸因於「天然因素」，且未在汙染初期完整公布檢驗資訊，無法消除地方疑慮，也呼籲環保局停止「睜眼說瞎話」。

國民黨市議員李中岑表示，環保局雖稱已阻隔滲出水，但地方仍發現疑似廢水流入養殖溝渠，嚴重損害漁民生計，要求市府查明汙染來源，不應以自然因素搪塞，應保障漁民用水安全。

台南市府城養殖漁業發展協會理事長郭坤山表示，疑似汙染事件已造成部分漁民不敢抽水養殖，尤其石斑、紅衫等魚種對水質敏感，若水質異常可能造成魚群死亡，漁民只能增加益生菌、消毒藥劑等成本維持養殖。

郭坤山也說，城西掩埋場排出的廢水已造成漁民無法取水養殖，協會之所以直到今天才公布SGS報告，是為確保數據公正性，防止行政單位私下運作或掩蓋事實，也希望議會成立專案小組追蹤汙水後續處理情況。

對此，環保局長許仁澤回應，外界所稱「黑水」並非掩埋場非法排放，而是因去年丹娜絲颱風後，河口封堵導致周邊潮汐溝渠長期淤積，水體無法循環，有機物及植物殘體分解後造成水色變黑。

許仁澤強調，市府已依地方訴求先行封阻相關排水路，循環收集與處理廢水，並安排現勘確認汙染來源，後續也將邀集專家學者、台江國家公園及相關單位共同研議改善方案，市府絕對重視環境保護與漁民生計，將以實測數據與專業評估為依據，確保環境安全及養殖產業權益。

台南城西垃圾掩埋場周邊6月20日驚傳疑似汙水外漏，引發鄰近養殖漁民憂心，台南市府城養殖漁業發展協會理事長郭坤山表示，疑似汙染事件已造成部分漁民不敢抽水養殖，尤其石斑、紅衫等魚種對水質相當敏感，希望議會成立專案小組追蹤汙水後續處理情況。記者萬于甄／攝影

台南城西垃圾掩埋場周邊6月20日驚傳疑似汙水外漏，引發鄰近養殖漁民憂心，環保局強調，外界指稱的「黑水」現象並非掩埋場非法排放所致，為釐清汙水排放來源，已安排16日前往現勘，協助化解地方對養殖用水安全的疑慮。圖／民眾提供