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北港媽祖醫院首創「藥畫」創作 過期中藥畫作有香氣超療癒

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院推展香包、藥膏等各式藥草產品，甚至開創超療癒具有中藥香的「藥畫」，讓藥草保健走進民眾生活的日常。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院推展香包、藥膏等各式藥草產品，甚至開創超療癒具有中藥香的「藥畫」，讓藥草保健走進民眾生活的日常。記者蔡維斌／攝影

不少植物的根莖、枝葉、果實、花卉，經乾燥烘煉均可作為中藥材，中國醫藥大學北港附設醫院中醫部別具創意，利用過期中藥材開辦「藥畫」創作，當歸變成雲朵、枸杞變成火紅的花蕾，不僅讓藥材回歸大自然景緻，栩栩如生，每朵雲或花都會散發迷人的香氣，讓人愈畫愈提神，賞畫的人更迷漫在香草芬芳中，別有一番視覺與嗅覺的享受。

一般過期的中藥材只能以生廚餘回收，雖已不能再食用，但仍具有各種不同迷人的藥草香味，有人把艾草用來作香包防蚊，有人用不同藥材混合成除臭包，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）中醫部則別出心裁，用過期藥材創作「藥畫」。

「藥畫」的創作簡單，卻是一門充滿藝術構思的學問，只要一塊珍珠板或厚紙板，搭配粘膠或彩筆，依自己構圖進行拼貼，就可完成一幅幅美麗的作品，賦予中藥材新的生命，也讓民眾透過藝術創作認識中藥文化，體驗兼具環保、美學與療癒的手作樂趣。

以金黃銀杏葉為花瓣搭配決明子點綴花輪廓，再以細長的甘草莖畫出線條，每種藥材獨特的形狀、顏色，透過創作者的心思以及對藥材的了解，共構出一幅充滿生機的畫作，過期藥材華麗轉身，展現特有藝術價值。

醫師楊舒渝表示，藥畫是將不同形狀、顏色與紋理的中藥材化作創作媒材，依照構圖巧思拼貼成一幅幅富有特色的藝術作品，不僅可廢物利用，也能在專注創作的過程中，沉澱心情、舒緩壓力，達到身心放鬆效果。

尤其中藥材具有天然植物香氣，她說，在創作過程也能嗅聞不同藥材散發出的香氣。例如藿香、石菖蒲的氣味清新，可使人神清氣爽、提神醒腦；艾草則散發的天然草本香氣具鎮定安神及防蚊功用；菊花等具花的芳香能營造放鬆氛圍，讓人在手作過程中更加平靜舒適，增添療癒感受。

醫院表示，希望透過中醫藥畫，讓民眾以不同角度認識中醫藥文化，透過藝術創作培養專注力與美感，讓中醫藥走入生活，實踐資源再利用。

中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院開創具有中藥香的「藥畫」，利用過期中藥材的香氣和外形，創作出超療癒的美麗畫作。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院推展香包、藥膏等各式藥草產品，甚至開創超療癒具有中藥香的「藥畫」，讓藥草保健走進民眾生活的日常。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院推展香包、藥膏等各式藥草產品，甚至開創超療癒具有中藥香的「藥畫」，讓藥草保健走進民眾生活的日常。記者蔡維斌／攝影

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