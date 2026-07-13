嘉科二期園區動土 拚2031年完工

嘉義科學園區二期昨舉行開工祈福動土典禮，規畫引進ＡＩ、異質封裝、量子科技等產業，預計二○三一年完工，國科會主委吳誠文說，嘉義除以半導體作為龍頭產業，也將同步發展ＡＩ驅動應用系統、無人機、機器人及太空產業，帶動南部科技產業升級。

「可以向大家保證，嘉義科學園區未來將是全世界最重要的先進半導體先進封裝基地」吳誠文表示，全球半導體發展正邁向先進封裝新時代，嘉義已成產業布局的重要據點，目前推動二期建設外，未來還有第三、第四座及後續擴充發展空間。

嘉縣長翁章梁、吳誠文、南科園區管理局長鄭秀絨、台積電副總經理莊子壽等人出席動土典禮，縣府指出，嘉科二期開發面積約九十公頃，台積電位於二期的第三座先進封裝廠已於六月動工，而一期的第一、二座先進封裝廠已進入裝機階段，預計明年穩定量產，未來嘉科一、二期到位後，整體可望創造超過三千億元年營業額，並增加逾九千個就業機會。

翁章梁說，嘉科是嘉縣由農業大縣邁向農工科技大縣最關鍵的一塊拼圖，也是嘉義「黃金十年」的重要起點，台積電持續加碼投資嘉義，也將帶動高鐵特區及周邊商業發展，成為嘉義整體建設的重要槓桿。

縣府表示，近年同步推動大埔美、馬稠後產業園區，並與經濟部合作開發中埔公館、水上南靖產業園區，建立嘉義科學園區「半小時支援圈」，提供半導體設備、零組件及材料供應商所需生產腹地，強化上下游供應鏈整合。