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百年小站 受惠產業升級 自強號首停隆田 鄉親有感

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
設站逾百年的台鐵台南隆田站，本月改點後，首度停靠兩列次自強號普悠瑪列車，近日成為話題。記者謝進盛／攝影
設站逾百年的台鐵台南隆田站，本月改點後，首度停靠兩列次自強號普悠瑪列車，近日成為話題。記者謝進盛／攝影

中央與地方同步布局台南「沙崙、六甲、柳營」ＡＩ機器人產業鏈，南科產業預料向溪北地區擴散，但台鐵本月改點，六甲與官田居民常使用的隆田站首度有自強號停靠，該列次卻未停永康站引起熱議，地方直言，鐵路是開車以外的溪北主要通勤方式，應重新檢討整體鐵路服務、配合產業發展升級。

隆田站首次停靠自強號南下一七一、北上一七八列次，分別為下午一時四十二分、上午九時卅八分，跟其他普悠瑪列車相同，不發售無座票，ＴＰＡＳＳ月票也無法使用，乘車前須購妥當次車票。至於為何永康站未停？台鐵高雄運務處評估，緊鄰台南站，且永康站尚有其他自強號列次而取捨。

工研院六甲院區設立「智慧機器人創新與應用研發中心」，柳營科技園區三期則規畫發展智慧機器人產業聚落，都位於目前南科園區核心地帶善化及新市區的北邊，未來將形成新的產業廊帶，但溪北交通相較溪南總是差一大截，民眾自嘲「一個台南兩個世界窘況」。

一九○二年啟用的台鐵隆田車站為二等站，僅停靠電聯車、少數莒光號，順應七月列車大改點，首次停靠兩列次自強號，且還是普悠瑪，民眾打趣說「出頭天」，不過特別的是，該兩列次卻沒停人口最多永康區；據了解，台鐵當初考量，本次改點後用來取代原五一一與五一○莒光號的新班次，且讓鄰近麻豆、六甲、下營、大內曾文區鄉親也能有機會搭乘。

「怨沒，沒怨少」，通勤台南市區與隆田站逾十年張先生說，隆田首度有自強號且還是普悠瑪列車，鄉親們相對有感。

但南科園區不少上班族住永康，未來柳營、六甲科技聚落的員工，極可能住商業機能成熟的永康或更北新營，市府近來持續改善一般道路，但鐵路運輸勢必須一併整體性考量。

在地鐵道迷李先生說，外號「番仔田站」的隆田站早期就是重要交通節點，設有車站與五分車鐵道（屬隆田線，舊稱番仔田線），主要由麻豆糖廠及佳里糖廠經營，且還是台鐵、糖鐵、鹽鐵、水鐵四鐵交會，重要性可見一斑，附近更有軍營，早年盛極一時。

自強號 台鐵 普悠瑪

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