台南隆田車站站體改建 地方關注進度

台鐵台南隆田車站的鐵道將市區分隔為前、後站，但僅有簡易地下道到站體後方，隨著近年南科園區效應外溢，地方盼望盡快增設後站、跨站設施的需求日益受到關注，市府表示正辦理站體改建作業；立委郭國文說，會持續追進度。

南市交通局表示，建議台鐵比照全國多處案例採「跨站式站房」改建，串聯前、後站，改善鐵道兩側通行，提升乘車便利性，二○二五年交通部核定補助辦理「台鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業」，市府並向市議會提案墊付廿萬元經費，現處於綜合規畫與先期設計階段，後續將依台鐵提出方案，整合都發、工務及交通等局處推動。

與善化區僅隔著曾文溪相望的官田區，這些年南科外溢效應明顯，且房價較善化區親民，不少南科人也遷居至此，立委郭國文二○二三年兩度邀台鐵、市府等單位研商，要求評估跨站天橋及後站設置可行性，並請都發局同步評估後站都市計畫發展。

前年六月交通部前部長李孟諺到隆田站現勘，允諾核定善化、隆田站改建的規畫費，他當時說，隆田、善化車站改建綜合規畫案，由南市府委託台鐵規畫，未來爭取中央核定計畫後再進行工程設計、發包施工，希望縮短規畫、設計、施工共計五年期程。

郭國文說，隆田火車站增設後站及跨站設施可以縫合現況前後站發展落差，完工後讓外界看到「不一樣的隆田」，他每三個月持續追相關進度，基本上這個月期末報告會出爐，也會持續督促交通部進度。