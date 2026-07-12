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地方爭取台鐵隆田站增設後站及跨站設施 拚大蛻變

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
地方爭取台鐵隆田站增設後站及跨站設施，力拚大蛻變。記者謝進盛／攝影
地方爭取台鐵隆田站增設後站及跨站設施，力拚大蛻變。記者謝進盛／攝影

台鐵台南隆田車站因鐵道將市區分隔為前、後站，居民往返需繞行，隨著近年南科效應外溢，地方增設後站及跨站設施的需求日益受到關注，盼前後站連成一氣，帶動地方發展。

與善化僅隔著曾文溪相望的官田區，這些年南科外溢效應明顯，且房價較善化區親民，引發不少南科人遷居，立委郭國文於2023年兩度召開協調會，邀集台鐵、市府等單位研商，要求評估跨站天橋及後站設置可行性，並請都發局同步評估後站都市計畫發展。

台南市交通局表示，將建議台鐵比照全國多處案例，採「跨站式站房」改建，串聯前、後站，改善鐵道兩側通行，提升乘車便利性。2025年交通部核定補助辦理「台鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業」，台南市政府並向市議會提案墊付114年度經費20萬元，後續將依台鐵提出方案，整合都發、工務及交通等局處推動。

目前隆田車站跨站改建案正處於綜合規畫與先期設計階段。前年6月交通部前部長李孟諺到隆田站現勘，允諾2個月內核定善化、隆田站規畫費3600萬元，其中市府自籌16%。

當時李孟諺說，隆田、善化車站改建綜合規劃案，由南市府委託台鐵規畫，未來爭取中央核定計畫後再進行工程設計、發包施工，希望縮短規畫、設計、施工共計5年期程。

立委郭國文說，他每3個月持續追相關進度，基本上這個月期末報告會出爐，也會持續督促交通部進度。

郭國文指出，中央已同意隆田火車站增設後站及跨站設施的需求，一定會做，更重要的是，可以縫合當前前後站發展落差，完工後不僅是南科效應擴大，地方發展也會大蛻變，會讓外界看到「不一樣的隆田」。

台鐵 南科 郭國文

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