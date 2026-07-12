百年小站首停普悠瑪自強號！台南隆田火車站掀議 地方打趣：出頭天

設站逾百年小站首停自強號列車；1902年啟用的台鐵台南隆田車站為台鐵二等站，僅停靠電聯車及少數莒光號，順應台鐵7月列車大改點，首次停靠兩列次自強號，且還是普悠瑪，地方打趣說「出頭天」。特別的是，人口20萬的永康站沒停，停2萬人小站日來引起熱議。

南科持續帶動人口、產業向南市溪北擴散，中央與地方同步布局「沙崙－六甲－柳營」AI機器人產業鏈。其中工研院六甲院區設立「智慧機器人創新與應用研發中心」，柳營科技園區三期則規劃發展智慧機器人產業聚落，形成新的產業廊帶，相較溪南便捷交通，溪北總是差一大截，自嘲「一個台南兩個世界窘況。」

結果這次7月台鐵大改點，隆田站竟然首次停靠自強號南下171、北上178列次，分別為下午1時42分、上午9時38分，跟其他普悠瑪列車相同，不發售無座票，T-pass月票也無法使用，乘車前須購妥當次車票。不過沿線停靠站不少得增加不少時間，雖然普悠瑪有停靠，也有旅客打趣說是「對號快電聯車」。

據知，台鐵當初的考量是本次改點後用來取代原511與510莒光號的新班次，且讓鄰近麻豆、六甲、下營、大內曾文區鄉親也能有機會搭乘。至於為何永康站未停，台鐵評估緊鄰台南站，且永康站尚有其他自強號列次而取捨。

「怨沒，沒怨少。」通勤台南市區與隆田站逾10年張先生說，相較幾乎都是站站停電聯車及少數區間快、莒光號，首度有自強號且還是普悠瑪列車，鄉親們相對有感。

在地鐵道迷李先生也指出，其實隆田站早期就是重要交通節點，外號「蕃仔田站」的隆田站，設有車站與鐵道（屬隆田線，舊稱番子田線），主要由麻豆糖廠及佳里糖廠經營。這條五分車鐵路西至北門二重港，負責載運甘蔗、原料與沿海物產運送，且還是台鐵、糖鐵、鹽鐵、水鐵4鐵交會，重要性可見一斑，附近更有軍營，早年盛極一時。

惜大環境轉變而沒落，除近年鄰近麻豆口工業區開發現曙光，更盼「沙崙－六甲－柳營」AI機器人產業鏈帶動地方發展契機。