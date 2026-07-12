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旗袍下田、西裝種菜 打破滿身泥土刻板印象「原來農業也能很時尚」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影
雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影

雲林縣友善農業推展協會推廣務農，今帶領嘉義縣勞動力服務人員職業工會42名園藝實作班學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象，也讓不少人直呼「原來農業也可以很時尚」。

雲林縣友善農業推展協會創會榮譽會長王瀚帶領學員到大埤水耕蔬菜農場體驗農事，學員們一改傳統農作穿著，身著旗袍、西裝及洋裝，在整潔明亮的溫室中體驗水耕蔬菜播種、定植及採收包裝，不少人邊拍照邊笑稱，「種菜也能拍出時尚大片」，完全顛覆過去對農業工作的印象。

王瀚表示，自己投入農業及園藝教育已約10年，培育上千名學員，發現近九成民眾對農業仍停留在滿身泥土、頂著烈日工作的刻板印象。事實上，隨著科技進步，現代農業早已不同於以往，像水耕栽培不僅可比傳統土耕節省七至九成用水，也能降低碳排放、減少農藥及化學肥料使用，更符合淨零永續發展趨勢。

他表示，希望透過體驗活動，讓更多人認識現代農業如何兼顧科技、環保與生活美學，也翻轉民眾對農業的既有印象，帶動農業體驗新風潮。

首次接觸水耕栽培的魏姓學員表示，自己有一個小菜園，種植蔬菜供自己實用或贈送親友，以自己的經驗總認為農業就是汗流浹背、滿腳泥巴，這次親身體驗後才發現，現代農業乾淨、便利又有趣，尤其水耕栽培讓她印象深刻。她說，回去後也想嘗試打造小型水耕菜園，讓種菜成為兼具樂趣與生活美學的日常。

雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影
雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影

雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影
雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影

雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影
雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影

雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影
雲林縣友善農業推展協會今帶領學員，走訪雲林縣大埤、斗六、二崙及崙背等地農場體驗，其中10多名學員特地穿著旗袍、西裝、洋裝走進水耕農場，親手體驗播種、栽培及包裝蔬菜，顛覆傳統農夫形象。記者陳雅玲／攝影

斗六 農業 雲林

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