歷經解約重來5度流標 雲林布袋戲傳習中心重啟施工拚明年底完工

雲林縣重大文化建設「布袋戲傳習中心」原斥資9億多元興建，原訂2023年5月完工，但原承包商工程進度落後，遲遲無法完工，縣府去年7月解約求償並重新招標，歷經5度流標後，縣府重新檢討市場行情，將經費提高至12.68億元，終於在上月底順利發包，由義力營造等團隊接手，力拚明年10月底前完工。

布袋戲傳習中心位於虎尾農博公園，占地約17.7公頃，原由文化部補助5億元，但因物價波動，多次流標，後獲台塑企業捐助5億元，經費提升至9.6億元，才順利發包，2021年3月開工，原訂2023年5月完工，但受COVID-19疫情、烏俄戰爭造成缺工、缺料及原物料價格大幅上漲等因素影響，工程進度嚴重落後。

交通工務局長汪令堯表示，原承包商工程進度僅完成37.8%，因表定完工日期已延宕多時，且經多次要求改善未果，縣府去年7月與廠商解約，並重新辦理招標。

但重新招標過程同樣波折，縣府去年12月底首次以約9.84億元辦理招標，工期360天，卻接連4度流標；今年5月重新檢討市場行情及工程單價後，將預算提高至12億6826萬元，工期調整為480天，又因僅一家廠商投標，再次流標，最終在6月24日順利決標，由義力營造、佳群機電工程及致邦空調共同承攬。

新團隊已於7月8日申報開工，進場施作，力拚2027年10月底完工。汪令堯表示，布袋戲傳習中心是雲林重要文化地標，也是國家級布袋戲文化傳承基地，將嚴格督導施工品質及進度，要求施工團隊如期如質完成工程，讓延宕多年的建設早日落成啟用。

布袋戲傳習中心完工後將成為國內首個布袋戲展演、典藏及人才培育的重要基地。規畫有可容納405席及92席的演藝集會空間、餐廳、文教教室、宿舍及常設、特展展覽館、行政辦公室及文物典藏空間，園區另設有掌中廣場、戶外劇場、生態牛軛湖、滯洪池及汽車停車位。