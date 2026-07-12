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芒果產季尾聲 台南國際芒果節玉井壓軸登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝
芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝

芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場，不少民眾趁著天氣轉穩走出戶外，前往玉井選購當季香甜芒果，市長黃偉哲也前往促銷，希望帶動此最後一波買氣。

活動首先由備受矚目的芒果公益拍賣「黃金公益拍賣競標會」揭開序幕，由農業局局長馮祥勇擔任拍賣官競標精選芒果禮盒，所得全數捐贈南市私立德蘭啟智中心，黃偉哲也加碼捐贈一籃優質芒果給德蘭啟智中心，

黃偉哲表示，雖然巴威颱風帶來外圍環流影響，玉井地區上午天氣仍有些不穩定，但仍澆不熄民眾熱情，許多來自外縣市及臺南在地民眾特地前來玉井青果市場採買芒果。

他指出，目前已接近芒果產季尾聲，市府考量農民需求及消費者期待，決定讓活動如期舉行，希望民眾把握最後一波產季，親自到玉井品嘗最新鮮、最優質的台南芒果。

芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝
芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝

芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝
芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝

芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝
芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場。記者謝進盛／翻攝

芒果 台南 黃偉哲

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