上半年觀光人次超越去年全年 雲林下半年海洋音樂季、偶戲節輪番吸客

交通部觀光署及縣內各觀光遊憩據點最新統計，雲林縣今年上半年累積觀光人次已突破3377萬人次，超越去年全年3219萬1429人次紀錄，創歷史新高。雲林縣政府趁勝追擊，宣布下半年將接力推出雲西海洋音樂季、虎尾中元文化祭、草嶺石壁森林療癒季、國際偶戲節及西螺大橋藝陣文化祭等大型活動，盼持續帶動觀光熱潮。

縣府文化觀光處長謝明璇表示，上半年觀光人次創新高固然令人振奮，但更希望旅客不只是到此一遊，而是願意停留、深度旅行，甚至一來再來。

她表示，雲林是農業大縣，今年將食農旅遊列為推動重點，結合林內芋頭、二崙甜菜根、水林57號地瓜等特色農產，推出「從產地到餐桌」體驗遊程，串聯周邊景點，打造兼具教育、體驗與親子互動的旅遊路線，讓旅客一年四季都能依循不同農產季節走訪雲林。

下半年活動從暑假開始陸續登場，7月25、26日「雲西海洋音樂季」邀請美秀集團、動力火車等人氣樂團接力開唱；8月底「虎尾中元文化祭」登場；9月4日至6日舉辦「草嶺石壁森林療癒季」，邀請民眾走入森林，透過五感體驗山林魅力；10月初有「雲林國際偶戲節」，10月中旬則由「西螺大橋藝陣文化祭」接棒登場。

文化觀光處表示，除了系列活動，縣府也同步推出多項旅遊優惠。全年辦理的「與神同行遊雲林 滿額500抽好禮」活動，只要在雲林消費滿100元並登錄發票，即有機會抽中百萬名車。

另外，7月18日至9月30日推出「慢遊雲林．集章拿好禮」，民眾前往指定景點集章，即可兌換多項好禮，包括劍湖山高級客房住宿券等，總獎項價值超過50萬元。