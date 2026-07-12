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颱風巴威強風豪雨致嘉義逾萬戶停電 台電冒雨搶修今凌晨全數復電

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
颱風過後嘉義全面恢復供電，零星停電用戶可撥1911專線通報搶修。圖／台電嘉義區處提供
颱風過後嘉義全面恢復供電，零星停電用戶可撥1911專線通報搶修。圖／台電嘉義區處提供

中度颱風巴威帶來強風與局部豪雨，造成嘉義山區及沿海電力設備損壞，逾萬戶受停電影響。台電嘉義區處表示，台電啟動緊急應變機制，全力動員人力與重型機具投入第一線搶修，在全體搶修人員冒雨奮戰下，已於今天凌晨0時全數完成民生用戶復電工作。

嘉義區處表示，本次颱風帶來的強陣風與持續性降雨，導致山區多處路樹倒塌並壓損電力線路，造成斷線與電桿傾斜事故；主要停電區域多集中於地形險峻、交通不便的偏遠山區與沿海地區。對此，台電自營工班與承攬商團隊攜手克服地形與交通挑戰，不畏艱難挺進災區，已在預期時間內完成復電工作。

台電嘉義區處處長顏錦義感謝颱風期間，所有受停電之苦的民眾對搶修作業所展現的體諒與支持。雖然目前已全面恢復供電，但面對極端氣候常態化的趨勢，台電不會掉以輕心。後續將持續派員落實各項穩定供電作為，並加固強風區的電網結構，期盼透過長期的設備優化，提升嘉義地區的供電韌性與穩定性，以應對未來極端氣候的考驗。

台電嘉義區處提醒，目前受風災影響的供電線路雖皆已修復完畢，若有個別用戶仍無電，或因未掌握到之零星停電戶，請立即通報客服專線1911，當即派員維修。

嘉義風災停電民生用戶已全數復電，台電將持續落實穩定供電作為。圖／台電嘉義區處提供
嘉義風災停電民生用戶已全數復電，台電將持續落實穩定供電作為。圖／台電嘉義區處提供

颱風巴威強風豪雨致嘉義逾萬戶停電，台電冒雨搶修今凌晨全數復電。圖／台電嘉義區處提供
颱風巴威強風豪雨致嘉義逾萬戶停電，台電冒雨搶修今凌晨全數復電。圖／台電嘉義區處提供

颱風巴威強風豪雨致嘉義逾萬戶停電，台電冒雨搶修今凌晨全數復電。圖／台電嘉義區處提供
颱風巴威強風豪雨致嘉義逾萬戶停電，台電冒雨搶修今凌晨全數復電。圖／台電嘉義區處提供

<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>重創嘉義偏遠山區電網，台電克服險峻地形搶修完成復電。圖／台電嘉義區處提供
巴威颱風重創嘉義偏遠山區電網，台電克服險峻地形搶修完成復電。圖／台電嘉義區處提供

巴威颱風重創嘉義偏遠山區電網，台電克服險峻地形搶修完成復電。圖／台電嘉義區處提供
巴威颱風重創嘉義偏遠山區電網，台電克服險峻地形搶修完成復電。圖／台電嘉義區處提供

停電 台電 嘉義 巴威颱風

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