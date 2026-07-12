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台南永康創意園區招商並行 拚打造科研、休閒新核心
台南市永康砲校區段徵收進入實質推動階段，二期工程本月動工，預計二○二九年底完工，市府並同步辦理經貿複合區招商，盼引進科技研發、商業服務及創新產業投資，打造兼具產業、居住與休閒機能的永康新核心。
地政局表示，永康砲校舊址現規畫為永康創意設計園區，西鄰東橋重劃區、北接縱貫鐵路、南臨台廿線中山南路，面積約八十三點四九公頃，採兩期開發。第一期工程十四點四六公頃，已完成台南市立新總圖、閱之森公園等，成為藝文與休憩新據點。
第二期開發面積約六十九點零三公頃，將分階段施作道路、公園、綠地及學校等公共設施，完工後市府可取得約四十一點五四公頃公共設施用地，作為創意設計園區、經貿複合區及生活服務專用區建築用地，導入文創、科研、新創辦公等產業，提升土地利用效益與都市發展量能。其中經貿複合區已於六月底公告招商，預定九月卅日開標。
地政局指出，創意設計園區將以「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」為兩大發展主軸，結合智慧製造、科研創新與新創辦公機能，兼顧就業、居住及生活服務需求。原電訓大樓將整修作為永康區公所新辦公廳舍，規畫部分市府機關進駐。二期開發完成後，串連新總圖、閱之森公園及東橋生活圈，形成兼具產業、商業、住宅、文化與休憩機能的都市新核心。
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