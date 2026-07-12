台南永康砲校轉型園區二期動工 地方促打通交通瓶頸

台南市永康砲兵飛彈學校二期開發區動工並啟動招商，當地東橋地區大樓林立，交通原本就壅塞，如今新總圖啟用，社宅等重大建設如火如荼興建中，民代要求市府盡早啟動周邊交通改善，市府表示，會優先開通二王郵局旁巷道、南延康橋大道，拓寬省道台廿線並研議擴大儲車空間，紓解交通。

議員朱正軒表示，永康砲校除連結發展成熟的大橋地區，區內有市立新總圖、未來鐵路地下化新增的康橋車站，康橋大道未來也將連接正南三路，銜接台一線及北外環道路。但目前康橋大道南向與忠孝路未連通，建議將忠孝路截彎取直，中山南路三一六巷規畫新闢道路，打通中華一路連接忠孝路，避免未來車流全塞在台廿線（中山南路）。

他也提到，永康與安南兩區僅靠溪頂寮大橋與永安橋串連，已不敷交通需求，建議新建第三座跨鹽水溪大橋。此外北外環道開通後車流劇增，應同步研議正南三路平面銜接怡安路、高架銜接北外環，串連永康區與安南區，系統性改善當地交通網絡。

另外，台南捷運藍線基本設計，經行政院核定將發包，自永康大橋站起南至文化中心，沿線設十座車站串連永康、東區、仁德等生活圈，也將延伸至台南高鐵站，大橋站將成為雙鐵交匯核心，交通需提前因應。

工務局代理局長王建雄表示，康橋大道與忠孝路無法銜接問題，已規畫在中山南路口增加車輛儲車空間，讓車輛轉入忠孝路時有更充裕的待轉及通行空間，改善交通壅塞瓶頸，相關道路改善，將配合區段徵收計畫辦理。至於跨鹽水溪大橋工程正辦理計畫個案變更作業，規畫由洲工街銜接台江大道，跨越鹽水溪後降至平面道路，再跨越嘉南大圳銜接怡安路，共要興建兩座橋梁。