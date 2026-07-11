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避免3天未倒垃圾 台南明天22區加班收運垃圾、15區暫停收運
受颱風影響，台南市政府環境保護局公告，為避免市民連續3天無法倒垃圾，將於明天（星期日）安排22個行政區加班收運垃圾，但不提供資源回收服務，請民眾留意收運時間並配合垃圾分類。
環保局表示，明天加班收運垃圾的行政區包括：北區、東區、南區、大內區、山上區、中西區、仁德區、左鎮區、永康區、玉井區、安平區、安南區、官田區、南化區、後壁區、麻豆區、新化區、楠西區、龍崎區、歸仁區、關廟區及鹽水區，共22區。
至於其餘15個行政區，明日則暫停垃圾收運，請民眾配合將垃圾暫時妥善存放，並留意環保局後續公告的收運資訊。
環保局提醒，明日加班收運僅收一般垃圾，不收資源回收物，呼籲民眾依照各區公告收運時間準時倒垃圾，共同維護環境整潔。
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