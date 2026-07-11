避免3天未倒垃圾 台南明天22區加班收運垃圾、15區暫停收運

巴威颱風襲台，根據氣象署發布資料，雲林縣雖未列入陸上颱風警戒範圍，縣府仍宣布今全縣停班停課。縣長張麗善今天表示，雲林海線平均風力及陣風均已達停班停課標準，加上山區累積雨量明顯超標，考量沿海、山區災害風險及民眾跨區通勤需求，決定今停止上班上課。

2026-07-11 17:38