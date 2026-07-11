聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風逼近嘉義山區出現落石 緊急封閉3路段禁止通行
巴威颱風逼近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，嘉義山區部分路段出現落石及倒樹，嘉義縣政府今天下午表示，阿里山鄉嘉129鄉道27.5公里處已實施道路封閉管制，台18線阿里山公路也將自下午起分階段預警性封閉，呼籲民眾避免前往山區，配合交通管制措施。
縣府表示，阿里山鄉嘉129鄉道27.5公里處已實施封閉管制，禁止車輛及行人通行；阿里山公路台18線68.5公里至88公里（福山至阿里山）路段下午5時起預警性封閉；台18線34公里至68.5公里（觸口至福山）路段晚上7時起預警性封閉，禁止車輛通行。
縣府指出，受巴威颱風外圍環流影響，山區風雨逐漸增強，後續將視颱風動態、降雨情形及道路安全狀況，預計明日上午8時再評估是否恢復通行，提醒民眾颱風期間避免前往山區及非必要外出，並留意最新氣象資訊及道路管制公告，以確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。