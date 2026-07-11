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巴威颱風逼近嘉義山區出現落石 緊急封閉3路段禁止通行

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣山區部分路段出現落石及倒樹，縣府今天公告暫時封閉3路段。圖／民眾提供
嘉義縣山區部分路段出現落石及倒樹，縣府今天公告暫時封閉3路段。圖／民眾提供

巴威颱風逼近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，嘉義山區部分路段出現落石及倒樹，嘉義縣政府今天下午表示，阿里山鄉嘉129鄉道27.5公里處已實施道路封閉管制，台18線阿里山公路也將自下午起分階段預警性封閉，呼籲民眾避免前往山區，配合交通管制措施。

縣府表示，阿里山鄉嘉129鄉道27.5公里處已實施封閉管制，禁止車輛及行人通行；阿里山公路台18線68.5公里至88公里（福山至阿里山）路段下午5時起預警性封閉；台18線34公里至68.5公里（觸口至福山）路段晚上7時起預警性封閉，禁止車輛通行。

縣府指出，受巴威颱風外圍環流影響，山區風雨逐漸增強，後續將視颱風動態、降雨情形及道路安全狀況，預計明日上午8時再評估是否恢復通行，提醒民眾颱風期間避免前往山區及非必要外出，並留意最新氣象資訊及道路管制公告，以確保自身安全。

嘉義縣山區部分路段出現落石及倒樹，縣府今天公告暫時封閉3路段。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣山區部分路段出現落石及倒樹，縣府今天公告暫時封閉3路段。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 巴威颱風 嘉義

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