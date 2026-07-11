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雲林坪頂邊坡滑動未止已撤離17人 張麗善急勘查盼中央同意追加預算

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動，今縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（右一）、議員張維崢（右三）到場會勘，村長林賢宗（左一）盼中央同意改變工法。記者陳雅玲／攝影
2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動，今縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（右一）、議員張維崢（右三）到場會勘，村長林賢宗（左一）盼中央同意改變工法。記者陳雅玲／攝影

2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動。專家重新評估後，建議改採加勁擋土工法取代原設計，預估需再追加8500萬元經費。今天巴威颱風帶來強風豪雨，縣長張麗善會同立委張嘉郡前往現勘，盼下周公共工程委員會會勘時，中央能同意調整工法並補助追加經費。

巴威颱風今天影響雲林山區，林內風雨明顯增強，張麗善與水利處長許宏博、立委張嘉郡、林內鄉公所及多位民意代表陪同下前往坪頂村勘查。張麗善表示，去年7月凱米颱風造成坪頂村邊坡大規模崩塌，縣府積極向中央爭取逾1.13億元災後復建經費，希望透過邊坡穩定工程降低崩塌風險。

工程施工期間坡面持續滑動，崩塌範圍不斷擴大，不僅鄰近天聖宮沿線地基遭掏空，部分住家也受損，安全風險升高。縣府自今年5月起已預防性撤離周邊6戶、17名居民，並持續監測邊坡變化。

坪頂村長林賢宗表示，坪頂村地質條件特殊，即使沒有降雨，土石仍可能持續滑動，原規畫的噴漿及護坡工法效果有限，若要徹底改善，勢必要調整工法，雖然需增加經費，但攸關居民生命財產安全，希望中央全力支持。

張麗善指出，地方反映現行工法不足以因應現場地質條件，經專家建議，應改採基底打樁、階梯式加勁擋土牆，取代原規畫的箱型石籠及格梁護坡，才能有效穩定坡體，但需追加8500萬元經費。下周公共工程委員會將前往現勘，縣府將提出專業評估結果，爭取中央支持調整工法與追加經費，讓工程一次做到位，徹底消除崩塌隱患。

張嘉郡表示，坪頂村邊坡崩塌情況十分嚴重，現場令人怵目驚心，居民安全不容等待。她強調，災害防治不分中央、地方及黨派，將全力向公共工程委員會爭取8500萬元追加經費，希望中央正視地方需求，協助居民早日恢復安全生活。

坪頂崩塌地寬約130公尺、高約30公尺，相當於10層樓高。許宏博指出，原核定工程考量減少坡面負載及施工擾動，因此採較簡易的坡面保護工法，但施工後發現基地地質條件比預期更差，坡體本身並不穩定，必須透過更高強度的工程措施才能有效穩固，因此重新檢討提出加勁擋土牆方案，估計需追加8500萬元，也盼中央提供技術指導及經費支持。

縣議員張維崢表示，居民安全沒有妥協空間，只要公共工程委員會核定追加經費，他將在議會不分黨派全力支持相關預算，加速工程推動，讓坪頂崩塌地盡速完成整治，保障居民生命財產安全。

2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動，縣長張麗善（左三）今到場勘查。記者陳雅玲／攝影
2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動，縣長張麗善（左三）今到場勘查。記者陳雅玲／攝影

2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動，今縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（右一）、議員張維崢（右三）到場會勘。記者陳雅玲／攝影
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2024年凱米颱風重創雲林縣林內鄉坪頂村，造成邊坡大規模崩塌，縣府爭取中央補助1.13億元辦理邊坡穩定工程，今年2月開工後，卻因地質條件不佳及降雨影響，施工期間坡面仍持續滑動。記者陳雅玲／攝影

張麗善 中央 雲林

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