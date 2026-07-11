快訊

獨立53周年蒙陰影！巴哈馬小飛機墜毀數人亡 航空公司一天2事故遭停飛

國家級警報響！新竹縣五峰鄉大雷雨 持續至下午3時31分

日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林草嶺12小時雨破400毫米 全縣2千多戶停電中、部分抽水站也停電

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣截至中午仍有二多戶停電中，台電人員搶修中。圖／台電雲林區處提供
雲林縣截至中午仍有二多戶停電中，台電人員搶修中。圖／台電雲林區處提供

巴威颱風及外圍環流持續影響，雲林縣今晨風雨增強，古坑草嶺地區凌晨至中午累積雨量已超過400毫米，清晨二崙鄉一名65歲女機車騎士遭倒塌路樹壓傷送醫，全縣截至中午已受理93件災情，多數為停電、電線掉落、路樹倒塌及道路障礙，台西鄉也有5座抽水站通報停電，台電及相關單位陸續搶修排除中。

今天清晨5時12分，二崙鄉156縣道發生路樹倒塌壓車事故，一名65歲婦人騎乘機車行經時遭倒樹波及受傷，造成臉部撕裂傷，消防人員獲報後將她送往台大醫院雲林分院治療，所幸意識清楚，這也是此次巴威颱風侵襲雲林以來首起人員受傷案件。

雲林縣災害應變中心表示，目前93件災情中，以民生及基礎設施災情50件最多，占整體災情過半，內容包括停電、電線掉落、電桿受損及抽水站停電等，其中又以停電災情最為嚴重。根據台電統計，雲林縣一度有7899家戶停電，雲林區處動員200多人全力搶修，截至下午一時仍有2千多戶停電中。

台西鄉多座抽水站因停電影響運作，包括海口橋、西湖橋、溪頂、新山寮及山寮等抽水站均通報停電，所幸沿海今晨雨勢不大，尚無抽水需求，目前由台電持續搶修，陸續復電中，力拚盡快恢復供電，確保排水功能正常。

麥寮鄉仍是全縣災情最集中的地區，新增多起停電、電線掉落及電力設施受損案件，搶修工作持續進行；西螺鎮也新增多起路樹倒塌及停電通報，二崙鄉則陸續傳出停電、路樹傾斜及電力設施受損等災情。

山區方面，古坑草嶺石壁地區凌晨至中午累積雨量已超過400毫米，除149及149甲線持續有倒樹影響交通外，149乙縣道5.5公里處新增道路落石，竹篙水路段上邊坡也發生土石坍方，相關單位已派員警戒並展開清除作業，提醒民眾避免進入山區道路，以策安全。

縣府表示，目前各鄉鎮市公所、消防、警察、工務及台電等單位持續巡查、搶修及排除障礙，並呼籲民眾颱風期間非必要避免外出，尤其應遠離大型路樹、掉落電線及施工設施，行經山區及沿海道路更應提高警覺，留意最新路況與氣象資訊。

停電 雲林 巴威颱風

延伸閱讀

颱風巴威影響 台中一度上萬戶停電剩約2千戶待復電

強風吹倒路樹也扯斷電線 南投竹山、鹿谷525戶一度陷停電

高雄強風吹倒號誌 停電一度近萬戶約4千戶待復電

新北多處因路樹及竹子倒塌導致2千多戶停電 台電全力搶修

相關新聞

雲林草嶺12小時雨破400毫米 全縣2千多戶停電中、部分抽水站也停電

巴威颱風及外圍環流持續影響，雲林縣今晨風雨增強，古坑草嶺地區凌晨至中午累積雨量已超過400毫米，清晨二崙鄉一名65歲女機車騎士遭倒塌路樹壓傷送醫，全縣截至中午已受理93件災情，多數為停電、電線掉落、路樹倒塌及道路障礙，台西鄉也有5座抽水站通報停電，台電及相關單位陸續搶修排除中。

巴威暴風圈未籠罩 台南今天停班停課 黃偉哲說明決策理由

台南市今天全日停班停課，市長黃偉哲上午親自前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資、颱風路徑分析及各項防救災整備情形，黃偉哲表示，雖然中度颱風巴威的暴風圈未直接籠罩台南，但颱風路徑仍存在變數，加上受外圍環流影響，沿海空曠地區預估仍有9至10級強陣風，具有一定風險。市府綜合中央氣象署最新警報、風力預報及整體災害風險評估後，基於保障市民生命安全的原則，決定宣布11日全市停班停課。

免奔波！台南歸仁全民運動中心優化 健身、課程、諮詢一站式服務

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）近期完成場館空間及服務動線優化，將運動器材與服務櫃台等功能整合至體育館內，民眾使用健身器材、參與課程或洽詢服務時，不必再往返不同場館，在同一場域即可完成，大幅提升運動便利性與整體使用體驗。

影／強風吹垮台南商家巨大招牌 服務業人員哀嘆今天還要上班

巴威颱風帶來強風豪雨，台南市安南區海佃路一段有商家今凌晨巨大招牌不敵強風，「碰」巨響後倒地，還好當下並無路過人車遭殃，而有人開車經過拍下招牌掉落慘狀，在社群上吐露今天還要上班的辛酸，網友直說台南不是不用上班課，發文者無奈回應說「服務業比較特殊一點」。

嘉義文創園區9棟歷史建築施工 國王蝴蝶咖啡館熄燈改做烘豆廠

日治時期嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，因多棟歷史建築年久失修，文化部辦理9棟歷史建築修護再利用工程，原訂4月施工，因承租店家搬遷不及反彈，工程延到6月底租約屆滿，修復工程7月1日展開，廠商進場搭圍籬展開整修。

不插管不急救自己決定 嘉義市陽明醫院擴大簽預立醫療免諮商費

台灣邁入高齡化「生不如死」社會，如何在人生最後一程保有自主決定權，愈來愈受到重視。嘉義市陽明醫院積極推動「病人自主權利法」預立醫療照護諮商（ACP），推出便民措施，鼓勵民眾提早規畫生命末期醫療選擇，讓「善終」不再只是口號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。