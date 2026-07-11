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巴威暴風圈未籠罩 台南今天停班停課 黃偉哲說明決策理由

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供

台南市今天全日停班停課，市長黃偉哲上午親自前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資、颱風路徑分析及各項防救災整備情形，黃偉哲表示，雖然中度颱風巴威的暴風圈未直接籠罩台南，但颱風路徑仍存在變數，加上受外圍環流影響，沿海空曠地區預估仍有9至10級強陣風，具有一定風險。市府綜合中央氣象署最新警報、風力預報及整體災害風險評估後，基於保障市民生命安全的原則，決定宣布11日全市停班停課。

黃偉哲指出，停班停課並非僅依據當下是否下雨，而是考量颱風可能帶來的強陣風及天候變化，希望讓市民有充足時間完成防颱整備，降低通勤、上班上課及外出的風險。他也提醒，颱風期間風雨常有間歇性變化，民眾切勿因一時風勢或雨勢減弱而掉以輕心，仍應避免非必要外出，尤其不要前往海邊、河川及山區等高風險地區，以自身安全為優先。

黃偉哲強調，市府將持續依據中央氣象署最新氣象資訊及風雨變化，滾動檢討各項防災應變措施，並要求各局處及區公所維持最高警戒，一旦發生災情立即投入應變處置，全力將颱風對市民生活的影響降至最低。

為確保市民生命財產安全，要求市府各單位持續維持最高警戒，全面落實防颱防汛措施，密切掌握風雨變化及各地災情，全力降低颱風可能造成的衝擊。

黃偉哲指出，截至今日中午，台南市整體災情仍在可控範圍內，截至目前已完成12件路樹及6件廣告招牌災情處理，其餘案件持續處置中；停電部分已請台電全力搶修，全市目前未傳出停水及通訊中斷情形，各水庫運作也維持正常。另針對颱風期間仍有民眾外出受傷情形，市府已第一時間啟動緊急救護機制，所幸傷者均無大礙，再次提醒市民務必配合各項防颱措施，共同降低災害風險。

市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲今天上午前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資及防救災情形，要求各單位持續維持最高警戒，落實防颱防汛措施。圖／台南市政府提供

停班停課 黃偉哲 巴威 巴威颱風

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