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免奔波！台南歸仁全民運動中心優化 健身、課程、諮詢一站式服務

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）開辦暑期動感夏令營。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）開辦暑期動感夏令營。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）近期完成場館空間及服務動線優化，將運動器材與服務櫃台等功能整合至體育館內，民眾使用健身器材、參與課程或洽詢服務時，不必再往返不同場館，在同一場域即可完成，大幅提升運動便利性與整體使用體驗。

台南市政府體育局長王效文表示，歸仁全民運動中心長期提供多元運動設施與課程，為提供更完善的服務，近期完成場館空間整合，將運動器材及相關服務集中於體育館內，讓民眾使用各項設施更加便利，也讓場館服務更有效率，落實全民運動中心便民服務精神。

除優化館內空間外，歸仁全民運動中心也同步改善校園導引系統，增設及更新多處指示標誌，讓民眾進入校園後能快速找到場館位置。透過更完善的動線規畫與清楚的指標，即使首次到訪，也能輕鬆抵達全民運動中心，享受便利、友善的運動環境。

體育局表示，未來將持續與學校合作，精進場館設施與服務品質，透過既有資源活化及空間優化，打造更舒適、便利的運動環境，鼓勵更多市民培養規律運動習慣，共同打造健康樂活的運動城市。

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）整合健身房設備。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）整合健身房設備。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）開辦暑期運動探索營。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）開辦暑期運動探索營。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）開辦暑期運動探索營。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）開辦暑期運動探索營。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）新增校門口標示。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）新增校門口標示。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）整合健身房設備。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）整合健身房設備。圖／台南市體育局提供

台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）校內指示牌。圖／台南市體育局提供
台南市歸仁全民運動中心（長榮大學體育館）校內指示牌。圖／台南市體育局提供

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