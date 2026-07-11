影／強風吹垮台南商家巨大招牌 服務業人員哀嘆今天還要上班

巴威颱風帶來強風豪雨，台南市安南區海佃路一段有商家今凌晨巨大招牌不敵強風，「碰」巨響後倒地，還好當下並無路過人車遭殃，而有人開車經過拍下招牌掉落慘狀，在社群上吐露今天還要上班的辛酸，網友直說台南不是不用上班課，發文者無奈回應說「服務業比較特殊一點」。

台南市警三分局副分局長林雲豪說，今凌晨0時接獲民眾報案，指安南區海佃路一段有招牌遭強風吹落，掉落在人行道影響民眾通行安全。員警獲報後不畏風雨，立即趕赴現場實施交通管制及拉設封鎖線，並同步通報工務局派員到場處理，迅速排除危險，恢復現場通行安全，全案無人員傷亡。

有網友在社群上發文「要確定欸，整個場景，我明天還要上班」，分享開車路過該地招牌掉落慘狀的影片，「哇塞！好可怕」有人回應，台南不是已經宣布星期六不上班課，當事人表示，「對啊，但服務業比較特殊一點」。

許多網友為當事人抱屈，稱真的出事情，服務業老闆只要裝死，說什麼你可以搭計程車來上班這種，幹嘛要騎機車上班呢。同為服務業網友深表同感，指「怎麼讓我老闆看到」，網友紛紛回應「轉發給他」。

經了解，該招牌疑因颱風強風吹襲鬆脫掉落，員警抵達後立即於現場警戒，提醒往來行人及車輛改道避開危險區域，並協助維持交通秩序，待工務局完成排除作業後始解除管制。警方與相關單位密切合作，及時消除道路安全隱患，展現災害應變效率及守護民眾安全的決心。