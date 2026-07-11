嘉義文創園區9棟歷史建築施工 國王蝴蝶咖啡館熄燈改做烘豆廠

日治時期嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，因多棟歷史建築年久失修，文化部辦理9棟歷史建築修護再利用工程，原訂4月施工，因承租店家搬遷不及反彈，工程延到6月底租約屆滿，修復工程7月1日展開，廠商進場搭圍籬展開整修。

配合施工，進駐園區受咖啡愛好者喜愛的「國王蝴蝶咖啡館」，6 月28日結束園區F棟2樓咖啡館營業，但業者未退出園區，文化部提供W棟空間作為業者烘豆廠，持續提供精品咖啡豆販售宅配服務，讓顧客仍可購買熟悉咖啡美味。

吳姓業者表示，烘豆廠持續運作，顧客可親自選購，也可透過宅配方式購買。並將與不同產業異業合作，拓展銷售通路，降低實體店面經營壓力。至於是否另覓地點重啟咖啡館，吳姓業者坦言，目前嘉市咖啡店密度相當高，租金、人事及營運成本攀升，咖啡館經營愈來愈具挑戰，因此是否重新開設門市審慎評估，先穩定烘豆事業，再規畫下一步。

文化部指出，嘉義文化創意產業園區前身為擁有百年歷史嘉義酒廠，多棟歷史建築長期使用後，陸續出現屋頂漏水、牆體龜裂及結構老化等情形，為確保文化資產安全及延續使用價值，啟動9棟歷史建築修護再利用工程，工期約10個月，預計明年第2季完工。

施工期間，園區針對施工區域進行管制，未受影響空間維持正常開放，遊客仍可參觀展覽、消費及參與文化活動，將工程對園區整體營運及觀光發展衝擊降至最低。文化部表示，文創園區是嘉義重要文化資產與觀光據點，修護工程完成後，不僅改善歷史建築老化，提升建築安全與使用品質，也將優化整體園區環境，為未來文化展演、文創產業發展及觀光旅遊注入新的活力，讓百年酒廠風華再現。