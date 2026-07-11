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不插管不急救自己決定 嘉義市陽明醫院擴大簽預立醫療免諮商費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市陽明醫院積極推動「病人自主權利法」預立醫療照護諮商（ACP），推出便民措施，鼓勵民眾提早規畫生命末期醫療選擇，讓「善終」不再只是口號。圖／陽明醫院提供
嘉義市陽明醫院積極推動「病人自主權利法」預立醫療照護諮商（ACP），推出便民措施，鼓勵民眾提早規畫生命末期醫療選擇，讓「善終」不再只是口號。圖／陽明醫院提供

台灣邁入高齡化「生不如死」社會，如何在人生最後一程保有自主決定權，愈來愈受到重視。嘉義市陽明醫院積極推動「病人自主權利法」預立醫療照護諮商（ACP），推出便民措施，鼓勵民眾提早規畫生命末期醫療選擇，讓「善終」不再只是口號。

陽明醫院表示，ACP是透過專業醫療團隊協助民眾了解生命末期可能面臨的醫療處置，並依照個人意願完成「預立醫療決定（AD）」，未來若因重大疾病或失去表達能力時，可依照本人事先簽署內容決定是否接受插管、心肺復甦術或維生醫療，把醫療自主權掌握在自己手中，也減輕家屬面臨重大抉擇時的壓力。

為降低民眾參與門檻，陽明醫院推出免費諮商方案。凡65歲以上民眾，可免費接受ACP預立醫療照護諮商，陪同家屬也可免費參與；65歲以下民眾，只要陪同65歲以上長者一同完成預立醫療決定，也能享有免費諮商服務。院方提醒，建議民眾至少攜帶一名親屬共同參與，或事先與家人溝通簽署意願，以利日後共同尊重個人醫療選擇。

陽明醫院院長謝景祥長年投入「病人自主權利法」推動，是法案催生重要推手之一。他指出，過去預立醫療簽署率偏低，主因是民眾需自費約3000元接受ACP諮商，因此陽明醫院率先提供免費服務，希望提高民眾參與意願。在市府、嘉市醫師公會及醫療院所合作下，去年爭取衛福部健康台灣深耕計畫近6000萬元補助，整合11家醫院及26家診所，共同推動65歲以上長者免費ACP諮商，服務更深入社區、日照中心、護理之家、住宿式長照機構及安養中心，讓長者能在意識清楚時，預先安排生命末期醫療照護。

根據統計，嘉義市預立醫療推動成果居全國前段班，截至目前已有數千人完成預立醫療註記，成績亮眼。謝景祥希望藉由嘉義經驗，促使中央將ACP免費諮商納入全國性政策，讓更多高齡長者享有醫療自主權，同時減少無效醫療，兼顧生命尊嚴與醫療資源有效運用。陽明醫院表示，目前ACP採預約制，名額有限，民眾可撥打預約專線（05）225-2000轉3091，或加入官方LINE（@058mgtmf）進行線上諮詢及預約。

嘉義市陽明醫院積極推動「病人自主權利法」預立醫療照護諮商（ACP），推出便民措施，鼓勵民眾提早規畫生命末期醫療選擇，讓「善終」不再只是口號。圖／陽明醫院提供
嘉義市陽明醫院積極推動「病人自主權利法」預立醫療照護諮商（ACP），推出便民措施，鼓勵民眾提早規畫生命末期醫療選擇，讓「善終」不再只是口號。圖／陽明醫院提供

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