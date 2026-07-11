雲林風雨增強 今晨65歲女騎士遭倒塌路樹壓傷送醫

受巴威颱風影響，雲林縣風雨增強，今日清晨一名65歲婦人騎機車行經二崙鄉156縣道時，遭倒塌路樹壓傷送醫，所幸意識清楚，送往台大醫院雲林分院治療，也是此次颱風襲台以來，雲林首起人員受傷災情。

雲林縣災害應變中心統計，截至今天上午7時止，全縣累計受理27件災情，較昨晚10時增加8件，新增案件以路樹倒塌、電線掉落及停電為主。

消防局指出，今天清晨5時12分，二崙鄉156縣道發生路樹倒塌，一名65歲婦人騎乘機車經過時遭倒樹波及受傷，造成臉部撕裂傷，由消防、警察、二崙鄉公所及交通工務局到場救援及排除障礙，傷者送往台大醫院雲林分院治療。

今天凌晨新增災情還包括北港鎮164縣道媽祖大橋往西路段多棵路樹倒塌，影響通行；麥寮鄉153線往監理站方向有路樹倒塌壓到機車道，後安地區、中山路及海豐村也陸續傳出高壓電線垂落、電線脫落等情形；東勢鄉新坤村則因全村路燈不亮，仍由台電持續搶修。

雲林縣災害應變中心表示，將持續監控颱風動態及各地災情，並提醒民眾避免前往樹木、招牌及施工圍籬附近，外出務必留意路況及強陣風，若發現倒樹、掉落電線等危險情形，應立即通報相關單位處理，切勿靠近，以免發生意外。