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雲林傳統市場一把青菜40至50元 消費者：貴到買不下去

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有家庭主婦直呼「菜價貴到買不下去」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有家庭主婦直呼「菜價貴到買不下去」。記者陳雅玲／攝影

巴威颱風逼近，雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有消費者直呼「菜價貴到買不下去」。

雲林縣今天下午風勢明顯增強，斗六市多家連鎖超市出現採買人潮。蔡姓消費者表示，擔心颱風帶來風雨，趁著天氣還穩定先到超市補貨，所幸貨架商品仍相當充足，未出現搶購情形。

斗六黃昏市場同樣出現採買民眾，許姓消費者說，擔心明天風雨加劇，下班後趕緊到市場買菜備用，但看到菜價很難下手，最後多買了雞蛋、豆腐彌補菜色，一名家庭主婦表示，現在一小把白菜就要50元，一家四口至少要買兩把才夠吃，「菜價貴到買不下去」，最後只好改買半顆高麗菜。

受到颱風預期心理影響，產地農民提前搶收蔬菜上市，西螺果菜市場今天到貨量衝上1000噸。董事長蔡德福表示，雖然交易量增加，但因搶收蔬菜成熟度不一，品質參差不齊，今天平均交易價格每公斤45.5元，較昨天47元小幅下跌。

不過，部分蔬菜價格已率先攀升，其中高麗菜漲幅最明顯，30公斤裝每件原本約800至1000元，今天已漲至1600元，價格幾乎翻倍；空心菜也由前天每公斤40元漲至60元，小白菜、蚵白菜等短期葉菜全面上揚，絲瓜、蒲仔瓜等瓜果類價格也小幅走高。

蔡德福表示，後續菜價仍要視巴威颱風帶來的雨量而定，若降雨過大，將影響採收，也可能延誤前波豪雨後的復耕進度，屆時市場供應恐再吃緊，預估菜價至少還要半個月以上才有機會回穩。

雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有家庭主婦直呼「菜價貴到買不下去」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有家庭主婦直呼「菜價貴到買不下去」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有家庭主婦直呼「菜價貴到買不下去」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天白天天氣仍晴朗，直到下午風勢逐漸增強，民眾紛紛趁雨勢未到前外出採買，黃昏市場、連鎖超市湧現備貨人潮。傳統市場一把青菜約40至50元，高麗菜每台斤約60元，有家庭主婦直呼「菜價貴到買不下去」。記者陳雅玲／攝影

菜價 雲林 斗六 巴威颱風

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